Desarmado, física y anímicamente, terminó Rafael Nadal su participación en el US Open, donde debió abandonar cuando perdía 2 sets a 0 con Juan Martín Del Potro. Esa lesión lo obliga a modificar su calendario.

El tenista español Rafael Nadal anunció ayer que no participará de la gira de Asia por los problemas de rodilla que lo obligaron a abandonar la semifinal que disputó con el argentino Juan Martín Del Potro en el Abierto de los Estados Unidos



Rafael Nadal, actual N´1 del mundo del ranking de la ATP, confirmó que no participará en la gira por Asia "para recuperar la rodilla" que se lesionó en el US Open durante el partido de semifinales con "Delpo" que lo obligó a abandonar el juego tras el segundo set. Poniendo en riesgo su permanencia número 1.



"Hola a todos, como sabéis tuve que retirarme del partido de semifinales en el US Open y este pasado lunes estuve en Barcelona mirando con los médicos la situación de mi rodilla. Si bien las molestias no son nada nuevas, hemos decidido junto con mi equipo médico y técnico la no participación en la gira asiática para recuperar la rodilla de la manera que siempre hemos hecho", explicó el tenista es sus redes sociales.





Muchos puntos

Federer lo acecha

Nadal campeón en Beijing y subcampeón en Shangai cederá 1100 puntos, por lo que el suizo, segundo, con 1860 puntos menos puede ponerse a tiro para atacar su liderazgo en el Master.