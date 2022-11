Adriana Soto se afianza partido a partido y de hecho ayer fue autora de tres tantos en la goleada de la Selección argentina frente a Alemania, por la segunda fecha del Mundial. La mendocina jugó un partidazo y tras el encuentro habló con alivio por sacarse de encima a un rival que defendió y aguantó hasta donde pudo, a la vez que confesó sus ganas de llegar al último día de competencia. "El equipo necesitaba desahogarse, porque cuando las rivales se cierran tanto atrás nos cuesta concretar. Lo importante es que ganamos y dimos otro paso", destacó la jugadora.



Soto fue una de los protagonistas de Las Águilas porque no desaprovechó las chances que tuvo para anotar. Sus tres goles fueron en el complemento, puntualmente del 6to al 8vo en el tanteador argentino. "El que más me gustó fue el de tiro, aunque la verdad me defino como una jugadora que anota goles recuperando pelotas. Creo que eso me caracteriza más, además de la marca, que también me gusta bastante", señaló Adriana, quien está acompañada en las tribunas por familia y amigos, que viajaron desde la vecina provincia y se ilusionan con llegar al Cantoni en la final. Al igual que la jugadora. "Queremos llegar al sábado, ese es el objetivo del seleccionado. Vamos partido por partido, concentradas en lo que tenemos que hacer en cancha", dijo.



Con respecto al partido de ayer, nuevamente Alemania ofreció un planteo mezquino, de defensa cerrada. Y si bien Las Águilas no tardaron tanto en quebrar el cerrojo como contra Italia, el primer gol llegó casi a los 9 minutos. "Todos los equipos son difíciles, cada uno plantea lo que cree que mejor le sale o que puede complicar al rival. Y a nosotros esos planteos no nos favorecen. Yo prefiero el ida y vuelta, pese a que es más físico", apuntó. "Lo que viene será igual de difícil, el técnico deberá ver los planteos y nosotras deberemos seguir muy concentradas", añadió.

Gimena Gómez: "Lo mejor es el grupo"

La defensa-medio, Gimena Gómez, destacó ayer la importancia en la formación del grupo y el empuje hacia un mismo objetivo que tienen Las Águilas. "Lo que más me gusta del equipo es el grupo, todas tiramos para el mismo lado, nos apoyamos en todo y eso es realmente muy importante en la conformación del equipo", dijo la jugadora del seleccionado argentino.



"A pesar de que pensamos por un momento en que iba a pasar lo mismo que contra Italia, esta vez el gol llegó antes y el partido se abrió. Vi mucha confianza y seguridad en el equipo, hoy (por ayer) estuvimos más tranquilas, sin los nervios del debut; y creo que eso va a aumentar en la medida que avancen los partidos. Además, contar con el apoyo en las tribunas te hace luchar con más fuerza cada bocha", indicó Gómez.

APOSTILLAS



El estadio, con un buen marco

El complejo de UPCN ayer mostró un importante marco de público en las tribunas, con más asistentes que en el debut. Hubo una importante presencia de niñas de categorías de inferiores de los clubes, acompañadas de sus madres y padres, que no se cansaron de alentar al seleccionado argentino.



Un corte de luz en la ola de calor

Los partidos del Mundial Femenino se juegan desde media mañana y durante toda la siesta. Como el estadio de UPCN cuenta con aire acondicionado no se siente la ola de calor, pero ayer hubo un corte de luz que activó el grupo electrógeno, pero no el aire. Así que mientras duró el corte, los espectadores aguantaron las altas temperaturas.



La hinchada del Gremial, presente

Con el estilo que ya se puede decir que es característico de La Banda del Gremio, la hinchada que siempre acompaña al equipo de UPCN San Juan Voley ayer se hizo presente en el estadio para alentar a Las Águilas. Su rol fue clave para liderar el apoyo al equipo argentino y se sintió la localía.