Duelo cuyano. Matías Pascual con la camiseta del Barcelona y Carlitos López con la de Concepción se disputan la tenencia de la bocha.

Si bien no tuvo la chance de comenzar de titular, para Matías Pascual significó una enorme felicidad retornar a sus tierras. El jugador del Barcelona, casi con tonada gallega, expresó sus sensaciones por jugar en el Cantoni: "Estoy feliz no solo por la victoria del equipo sino que también orgulloso de jugar aquí nuevamente en el Cantoni lleno. Jugar aquí no tiene comparación con ningún estadio del mundo. Se me vienen imágenes de las veces que yo jugué acá en este parquet en otras épocas, ahora se está jugando el Mundialito de Bancaria y ese torneo también lo jugué aquí", expresó con nostalgia el sanjuanino.



Sobre el encuentro en sí, en el que el Barça derrotó a Concepción, Pascual aseguró que el Azul se presentó duro en unos momentos: "Sabíamos que iba a ser un lindo partido, por momentos se hizo complicado hasta que pudimos estirar la ventaja".