Se destapó. El pibe Gaich marcó triplete ante la Vinotinto y ya comienza a ilusionar a todo el mundo futbolero. El cordobés fue elogiado ayer por un ídolo del Ciclón, el Beto Acosta.

El cordobés, que ya debutó en la Primera de San Lorenzo, le marcó un triplete a Venezuela en el Sudamericano Sub-20 que se disputa en Chile y que deja a la Albiceleste muy cerca del Mundial, comienza a ser mirado como una gran apuesta y no para de recibir elogios.



No fue nada fácil para el cordobés llegar hasta este presente. Y no solamente porque tuvo que pasar por un rechazo en River y un descarte en Lanús luego de dos años en el club porque "no le daba el físico" antes de llegar a San Lorenzo en 2014, sino porque los sacrificios para el pibe llegaron desde mucho antes que el fútbol fuera una carrera para él: Unión de Bengolea, el club de la pequeña localidad de 1.200 habitantes donde nació el atacante, debió dejar de participar en los torneos zonales porque en el pueblo no tenía la cantidad de chicos suficientes para completar todas las categorías.



Adolfo Gaich ya había tenido buenas exposiciones en la Selección Sub-20 cuando en agosto jugó el torneo de L"Alcúdia y en el Sudamericano de Chile se destapó el último lunes con su triplete ante Venezuela. Por supuesto, su actuación genera expectativa en Boedo porque tras el torneo deberá reintegrarse al plantel de San Lorenzo. Ya tiene tres goles con el Ciclón: a Aldosivi y a Patronato, por la Superliga, y a Estudiantes de La Plata, por la Copa Argentina. El pibe de 19 años, recibió elogios ayer por parte de un icono del Ciclón, el Beto Acosta: "Hay que ir tranquilo con Gaich, despacio. Tiene un gran futuro, que ya ha demostrado, porque hizo goles en Primera, que sin dudas ya lo ponen en un lugar muy especial. Lo conozco y sé que tiene mucho para aprender y le gusta aprender, eso es importante. No sólo en la posición de delantero, sino como jugador. Se puede ilusionar la gente, pero hay que ir con tranquilidad. A veces, la falta de goles de ídolos pueden hacer apresurar un poquito al chico", dijo.