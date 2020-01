Contundente fue la labor del joven corredor belga que ayer asumió el liderazgo de su equipo con una autoridad propia de un veterano de mil batallas.



En una demostración de calidad espectacular, el joven ciclista belga Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step) se impuso ayer en la etapa contrarreloj y pasó a liderar la clasificación general de la 38º Vuelta a San Juan. El actual campeón europeo y subcampeón mundial de la especialidad era candidato y ratificó su favoritismo regalándole a los sanjuaninos una exhibición suprema de sus condiciones, en las que se apoyan las expectativas de "la cátedra" para catalogarlo como el dominador del pelotón profesional en los años venideros.

Partió a fondo. Subió los caracoles con todo. Y definió su carrera en solitario a todo tren. No hubo mayores secretos. La palabra especulación no está dentro de su diccionario. En la mitad del tramo le sacó 17 segundos al italiano Filippo Ganna, quien será premiado como segundo hoy en Jáchal (NR: se suspendió la premiación por la tormenta que se desató sobre el final). Al tercero, el español Óscar Sevilla (Team Medellín), como se dice en el ambiente, "lo minuteo" le sacó 1m08s en 15,5 kilómetros.

Tuvo la fortuna que cuando le tocó largar el ventarrón final era sólo una brisa y que los densos nubarrones formados sobre su cabeza no se abrieron como ocurrió con quienes estaban primeros en la general complicando su tarea. En el deporte a la suerte se la debe ayudar y en favor del ganador hay que aclarar que tanto Ganna como Sevilla, sus dos rivales más cercanos corrieron bajo las mismas condiciones climáticas que le tocaron sortear a él.

Las notorias diferencias

Tras lo acontecido en las dos primeras etapas donde representantes de los equipos continentales sanjuaninos hicieron podio (NdeR: Contte, tercero y Naranjo segundo, en distintos días) quedaba la incógnita de la contrarreloj. No haber podido ingresar al top-10 con ningún ciclista es una clara muestra de las notorias diferencias que existen entre el primer mundo del pedal mundial y su tercer estamento. Con gran dignidad Leonardo Cobarrubia y Juan Pablo Dotti, que tuvieron un desempeño óptimo para el nivel nacional, no tuvieron opción alguna contra esa maravilla que es Evenepoel y consiguieron, luego de una metódica preparación, superar a corredores como el chubutense Eduardo Sevilla quien es una pieza importante dentro del equipo World Tour español, Movistar Team.

Ellos tres ocuparon las posiciones 11, 12 y 13. El trío de contrarrelojistas de Puertas de Cuyo, Daniel Díaz, Leandro Messineo y Laureano Rosas terminaron en las posiciones 27, 30 y 32. El jachallero José Reyes que hoy recibirá el cariño de sus vecinos en Jáchal cuando se le coloque la casaca del mejor sanjuanino clasificado, terminó en la posición 42 a 2m38s.

Los corredores locales están en el pico de su preparación y los europeos llegan en un 70 por ciento de sus posibilidades físicas. Aun dando la ventaja de un 30 por ciento, la superioridad de su nivel competitivo es claramente notoria.

>> LOS PROTAGONISTAS

RICARDO ESCUELA - Agrupación Virgen de Fátima

"No fue mi mejor crono: sufrí mucho, no sé si fue por la bici o por las caídas que tuve antes, pero no me sentí bien. No me termino de acomodar a esta bici pero no es excusa. Yo voy día a día así que esperemos que para el Colorado me levante bien y pueda estar a la altura de la circunstancias".

BOLÍVAR ESPINOZA - Selección de Panamá

"Fue muy dura esta etapa, había mucho viento pero son cosas de la naturaleza. Igual fue una etapa bonita, la afición aquí apoya mucho y eso nos motiva a nosotros: hace que esta Vuelta sea muy linda. Nuestro objetivo es tratar de darnos a conocer, somos un equipo muy joven".

> La otra cara de la carrera

Posiblemente los padres sean fanáticos del ciclismo y transmitirán la pasión a sus hijos, quienes por ahora no están muy compenetrados en la carrera y prefirieron juguetear con el agua fresca que corría por la acequia mientras a sus espadas el riojano Gabriel Juárez, compenetrado en su trabajo, va devorando kilómetros por la Ruta 60.