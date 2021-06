A pesar del descontento de los futbolistas de Brasil con respecto a la realización de la Copa América en su país y los rumores que circularon sobre la posibilidad de no participar, medios brasileños confirman que el seleccionado de Tite decidió finalmente jugar el certamen sudamericano. Según informa Globo Esporte, los futbolistas elevarán un comunicado dando a conocer la noticia y expresando, al mismo tiempo, su disconformidad con la manera en que se organizó el evento (previsto para que se desarrolle en Argentina y Colombia, que bajaron su candidatura a último momento por la pandemia de covid-19). Sin embargo, el elenco de Tite no logró el consenso del resto de los equipos y la idea de no participar de la Copa América finalmente no prosperó.