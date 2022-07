Esta mañana, un pasacalles colocado frente al Club Atlético Trinidad generó sorpresa y malestar. En el mensaje se acusa al presidente del club, Eduardo Galdeano, de “ladrón” y le piden su renuncia. Ahora, el propio dirigente se refirió al tema y aseguró: “Plantean cosas inverosímiles”.

“No le doy mucha importancia. Son cosas que no tienen que ver con la institución ni con todo lo que se trabaja”, afirmó el dirigente.

Ante las acusaciones por parte de algunos socios en torno a que no se ha realizado el llamado a elecciones y que no se permite el ingreso a nuevos socios, afirmó: “El club está en tiempo y forma con balances, asambleas y todo. No lo entiendo. Estamos próximos a llamar asamblea y creemos que el mes que viene se realizará la elección correspondiente. En cuanto a los nuevos socios, el club debe ser uno de los únicos de la provincia en los que te podés asociar directamente a través de Internet. Por eso, nada de esto tiene sentido”.

A su vez aseguró: “Hay maldad hacia el club, hacia nuestra persona. Estamos todos trabajando, haciendo lo más que podemos. Trinidad tiene inferiores, tiene los predios, me he criado jugando acá. Son cosas inverosímiles y me afecta porque ponen el nombre. Pero lo que me deja tranquilo es que la mayoría de los socios me llaman para apoyarme, para pedirme que sigamos trabajando por el club”.

En cuanto a ir por una nueva gestión a cargo del club, Galdeano afirmó que, “lo estamos evaluando. Yo sólo tengo la intención de ayudar. Y este tipo de cosas hacen que tenga más ganas y, a la vez, más presión para continuar. Porque mucha gente reconocida en el club me pide que siga”.

Cabe recordar que el fue colocado durante la madrugada, frente a la cancha, sobre calle Mendoza antes de Cano.