Regreso. Sergio Agüero la rompió en la Premier de Inglaterra y su vuelta al seleccionado era esperada.



Ezeiza, TÉLAM



Lionel Scaloni aseguró que el recambio de jugadores se hizo ‘sin prohibir a nadie‘ durante la conferencia de prensa en la que se oficializó la lista de los integrantes de la Selección para la Copa América de Brasil, que comenzará el 14 de junio y cerrará el 7 de julio y lo tendrá en el grupo B con Colombia, Paraguay y Qatar.



‘Cuando asumimos, la idea era que cualquier jugador tuviese posibilidad de jugar y nunca se habló de prohibición, el recambio se hizo pero sin prohibir a nadie, queríamos una lista más grande pero solamente se pueden 23 nombres‘, aseguró el DT en el diálogo con la prensa en el predio de Ezeiza.



En relación al Mundial de Rusia, en la que Argentina se quedó afuera en los octavos de final con Francia (4-3) y nunca mostró un gran nivel, solamente repetirán nueve futbolistas (Lionel Messi, Franco Armani, Nicolás Tagliafico, Sergio Agüero, Ángel Di María, Paulo Dybala, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña).

‘Lo más fácil hubiera sido tirar a lo seguro y apuntar a jugadores con mucha experiencia. Decidimos apuntar al futuro, creemos que esta lista forma un poco de todo eso, y después el final dirá cómo fue‘, reconoció el director técnico, al que se lo vio con mucha tranquilidad a la hora de responder, con el director de seleccionados y campeón del mundo, César Luis Menotti, a su lado.



‘La idea es jugar siempre con cuatro defensores y después veremos en cada partido qué es lo que requiere la situación. La lista también se enfoca un poco ahí, en futbolistas que puedan solucionar varias cosas‘, detalló.



En esa sintonía, Scaloni respondió sobre la primera convocatoria de Sergio ‘Kun‘ Agüero en su corto proceso al frente del representativo nacional y comentó: ‘Cuando no convocamos a Sergio Agüero lo hicimos para que Lautaro Martínez pueda jugar los dos partidos amistosos. De Agüero, los números hablan por sí solos, y falta nada más encajar las piezas para que haga lo mismo que en Manchester City‘.

‘Notamos que tiene unas ganas bárbaras de estar en el plantel. Lo noté muy seguro y entusiasmado de ser parte de la delegación. Estamos contentos de su presencia‘, apuntó.



En la misma sintonía lo notó a Lionel Messi, con quien habló tras la eliminación catastrófica de Barcelona en la Liga de Campeones de Europa (4-3 vs. Liverpool tras estar 3-0 arriba) aunque no tocaron el tema y ‘sólo‘ se refirieron a la planificación de la Copa América.



El plantel comenzará a trabajar el lunes 27 con los distintos jugadores aunque Esteban Andrada puede sumarse después si Boca Juniors llega a la final de la Copa de la Superliga Argentina.

Salida. Mauro Icardi fue considerado siempre por Scaloni pero su presente lo terminó marginando.



Los elegidos: uno x uno





ARQUEROS



Franco Armani: River Plate, 32 años. Mundialista en Rusia 2018 y titular en la eliminación en octavos de final ante Francia. Dos partidos en el ciclo Scaloni.

Esteban Andrada: Boca Juniors, 28 años. Debutó en el seleccionado mayor en el último amistoso frente a Marruecos. Se ganó el lugar con menos de un año como el dueño del arco ‘xeneize‘.

Agustín Marchesín: América, de México, 31 años. Fue tercer arquero en la Copa América de Chile 2015. Un solo partido en el ciclo Scaloni.



DEFENSORES



Renzo Saravia: Racing Club, 25 años. Lateral derecho del campeón de la Superliga Argentina. Jugó tres partidos en el ciclo Scaloni y tuvo una destacada actuación en el amistoso ante Brasil.

Milton Casco: River Plate, 31 años. Una de las sorpresas de la lista. Sin partidos en el ciclo de Scaloni pero con experiencia en Eliminatorias y en la Copa América de Chile 2015.

Nicolás Otamendi: Manchester City, de Inglaterra, 31 años. Titular en el Mundial de Rusia y uno de los indiscutidos. En este ciclo jugó sólo contra Brasil y luego fue baja por lesión.

Germán Pezzella: Fiorentina, de Italia, 27 años. El ex River Plate es capitán de su equipo y con cinco partidos fue una fija de las citaciones de Scaloni. Fue operado de una fractura del maxilar y perdió ritmo futbolístico.

Nicolás Tagliafico: Ajax, de Holanda, 26 años. Mundialista en Rusia 2018. Protagonista de uno de los semifinalistas de la Liga de Campeones de Europa. Abanderado de la renovación y posible subcapitán del equipo en Brasil.

Marcos Acuña: Sporting, de Portugal, 27 años. Estuvo en Rusia 2018. Es opción como lateral por izquierda. Seis partidos en el ciclo Scaloni.

Ramiro Funes Mori: Villarreal, de España, 28 años. Jugó la Copa América de EEUU 2016 y se perdió el Mundial por lesión.

Juan Foyth: Tottenham, de Inglaterra, 21 años. Dos partidos en el ciclo. Es considerado uno de los centrales con mayor proyección, pero todavía no está afianzado en su equipo.



MEDIOCAMPISTAS



Leandro Paredes: París Saint Germain, de Francia, 24 años. El jugador con más presencias en el ciclo (8). Tiene un lugar asegurado en el mediocampo.

Giovani Lo Celso: Betis, de España, 23 años. Sin minutos en el Mundial de Rusia 2018. Otro de los indiscutidos de la renovación.

Exequiel Palacios: River, 20 años. Una de las mejores apariciones del fútbol argentino. Campeón de la Copa Libertadores. Dos presencias en el ciclo.

Guido Rodríguez: América, de México, 25 años. Figura en el fútbol mexicano pero casi desconocido en el argentino. Debutó con Sampaoli.

Roberto Pereyra: Watford, de Inglaterra, 28 años. Volante por ambas bandas de buen presente en la liga Premier. Cinco presencias en el ciclo.

Rodrigo De Paul: Udinese, de Italia, 24 años. Atraviesa su mejor temporada europea. Puede jugar por izquierda, por derecha y atrás de los delanteros. Cuatro partidos con Scaloni.

Ángel Di María: París Saint Germain, de Francia, 31 años. Uno de los históricos del seleccionado. Fue citado para la última gira.



DELANTEROS



Lionel Messi: Barcelona, de España, 31 años. Líder indiscutido del equipo.

Sergio Agüero: Manchester City, de Inglaterra, 30 años. Después de Messi, el mejor argentino en Europa. Otro histórico del seleccionado.

Paulo Dybala: Juventus, de Italia, 25 años. Fue al Mundial de Rusia pero todavía no mostró su potencial en el seleccionado. Seis partidos en el ciclo.

Lautaro Martínez: Inter, de Italia, 21 años. Ex goleador de Racing. A casi un año de su llegada a Europa todavía no se pudo afianzar. Cinco partidos en el ciclo.

Matías Suárez: River, 31 años. Una de las sorpresas de la última convocatoria.