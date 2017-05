Comienza este fin de semana el fútbol jachallero. Organizado por la Liga Jachallera de Fútbol, arrancarán los torneos oficiales en el departamento tanto en el fútbol de ascenso, Primera Divisional B, que se denominara Ricardo Muñoz, con dos ascensos y se jugará los días sábados y el domingo 7 comienza el campeonato Oficial de la Primera Divisional A que en esta edición 2017 no ofrecerá descensos.



En el mundo de la B, hoy sábado comenzará con el siguiente programa de partidos: en cancha de Pampa: La Falda vs. San Martín y luego La Frontera vs. San Roque. En cancha de Pampa Vieja. Boca del Médano vs. Otra Banda y Pampa Vieja vs. Central Norte. Quedaran libres Andacollo, San Blas y Calle Varas.



En el mundo de la Primera A comienza el campeonato Oficial denominado Centenario de la Escuela Normal de Jáchal, Copa Dr. Julio Bersabe Fierro, con los siguientes partidos: cancha de Pampa, Niquivil vs. Árbol Verde y posteriormente Pampa vs. Peñarol. La primera fecha se completará con encuentros en cancha de Racing, con Florida vs. Atlético Huaco y luego el clásico más viejo del fútbol norteño, Racing vs. Estrella.



En Iglesia, este domingo se jugará la tercera fecha del Apertura de la Liga Iglesiana. En cancha de Los Andes, en Tudcum, el local recibirá a Bella Vista y en su cancha, Colola jugará ante Falucho. En tanto que en Las Flores será domingo de clásico cuando Sportivo Pismanta reciba a El Llano. En la Liga Albardón-Angaco estaba previsto el comienzo de la actividad para esta semana pero se postergó el inicio del Torneo Apertura para el fin de semana del 13 y 14 próximos.



En Caucete, la Liga Caucetera-Sanmartiniana comenzará este domingo con su temporada con la singularidad que no habrá descensos y con la siguiente programación: Maurín-Colón, Etelvina-San Martín, Independencia-Juv. Unida, Rivadavia-Del Carril y Peñaflor-El Parque.