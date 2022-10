Raúl Castro es un sanjuanino que ayer se encontraba en el Estadio del bosque, escenario de los violentos incidentes que se dieron durante el partido entre Gimnasia y Boca.

El hombre relató que logró ingresar sin entrada gracias a que unos conocidos le "facilitaron una acreditación de prensa", ya ubicado en la platea notó como los ánimos se alteraban porque no se permitía el ingreso de hinchas con entradas en mano. "La policía en su afán por detener la batalla campal no contempló el tema del viento. El gas lacrimógeno se expandió por toda la cancha", dijo Castro en Radio Sarmiento.

"Llegué a las 18 porque quería conseguir entradas anticipadas, pero recién empezaron a venderlas a las 19. La entrada fue un poco difícil, pero accedí porque me facilitaron una acreditación de periodista. Comenzando el partido se veía cierta inconformidad por la gente que estaba afuera y se veían los ánimos alterados. La policía para repeler la batalla campal en la popular, empezaron a tirar gases lacrimógenos sin tener en cuenta el viento", comenzó relatando.

"Salimos como pudimos. Yo llevaba barbijo pero no se podía respirar, me ardían los ojos y me salió sangre de la nariz. Era impresionante la nube de gas", agregó.

En medio de los disturbios, que terminaron con un fallecido, Raúl logró regresar a su hotel sin mayores dificultades.