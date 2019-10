Fotos: Marcos Carrizo y Maximiliano Huyema

Diario de Cuyo



Doble ganador en el Circuito San Juan Villicum en 2018, el británico Jonathan Rea apareció ayer en toda su dimensión y recuperó su dominio en San Juan. Tras la imponente victoria el sábado del español Álvaro Bautista, ayer el pentacampeón se recuperó y se impuso en la Superpole Race y la Carrera 2 para convertirse nuevamente en amo y señor de la Ronda Argentina del Mundial de Superbike, que por segundo año consecutivo se presentó en el autódromo de Albardón. A su vez, el representante argentino Leandro Tati Mercado fue la otra gran figura del domingo, tras quedar octavo luego de avanzar 10 lugares.



La jornada fue más benigna que la del sábado, con temperaturas más bajas y con todos los pilotos en la grilla tras la polémica deserción de seis competidores en la Carrera 1 de la víspera. Y la primera emoción fue la Superpole, el sprint que desde 2019 integra el formato de competencia y que arma la grilla para la Carrera 2. Y fue entonces que apareció Rea, para doblegar a su verdugo del sábado, Álvaro Bautista, y dejar tercero al turco Toprak Razgatlioglu.



En ese sprint, el pentacampeón logró el récord vuelta con 1m37s462/1000, bajando en más de dos segundos la marca que ostentaba Marco Melandri desde 2018 y avisando que su moto no era del sábado, que la baja de temperatura le había sentado de forma ideal.



Con Rea, Bautista y Razgatlioglu en primera fila se largó luego la Carrera 2 y los primeros metros fueron de intensa pelea; de la que el británico sacó provecho y logró tomar una luz de ventaja. En la vuelta 5, Bautista descontó un segundo tras un error del pentacampeón, lo alcanzó y logró superarlo, pero fue un sobrepaso fugaz pues el de Kawasaki recuperó el liderazgo y se alejó nuevamente.



El español, con problemas en el tren delantero, fue superado después por Chaz Davies, quien había quedado tercero. Bautista no pudo sostener esa posición tampoco pues fue superado por Razgatlioglu.



Y mientras que Rea siguió adelante en soledad y con un ritmo de carrera demoledor (sus vueltas parecieron calcadas en cuanto a los tiempos), Davies, uno de los pilotos que el sábado decidió no largar, ayer no tuvo ningún problema en pista (de hecho, es probable que de no haber mediado esa deserción, el sábado Ducati podría haber hecho el 1-2 en carrera pues esas máquinas se comportaron mejor con calor).



Así, Rea tuvo su paseo triunfal y sumó su 85ta victoria en el Superbike, a la vez que Davis quedó segundo y Razgatlioglu nuevamente hizo podio en San Juan, como el año pasado y como el sábado también. Bautista, en tanto, debió conformarse con la quinta colocación.



El Mundial de Superbike pasó nuevamente por la provincia y ahora seguirá rumbo a Qatar, para cerrar la temporada 2019.

Un premio para compensar

La organización del Superbike en Argentina, a cargo de la empresa Grupo OSD, generó tras la carrera un sorteo junto a Kawasaki. Y así, hubo fanáticos que del Villucum se llevaron a casa la ZX-10RR, el modelo con el que corre Jonathan Rea. Fue una manera de compensar a los espectadores por lo sucedido el sábado.

Turismo



410

Millones de pesos dejó el paso del Superbike como impacto turístico, informó el gobernador Sergio Uñac. "Eso se traduce en empleo para los sanjuaninos", dijo.







Ducati, imparable



Fueron las motos más veloces del fin de semana y ayer lo ratificaron. Las Ducati Panigale V4 R alcanzaron la máxima velocidad en El Villicum luego de que tanto Chaz Davies como Álvaro Bautista (foto) llegaran a 312,1 km/h.