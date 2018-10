Motivado. El sanjuanino se preparó de la mejor manera para competir y obtuvo un meritorio segundo lugar. Sus alumnos del gimnasio donde trabaja, su familia y amigos, lo recibieron con caravana incluida cuando arribó a San Juan.

Los fines de semana mientras sus amigos salían a bailar, Facundo Nuñer se preparaba para encarar una nueva rutina de entrenamientos corriendo. Todo ese trabajo de fondo, metiendo muchos kilómetros por noche y de manera solitaria, dieron sus frutos para el atleta sanjuanino que el fin de semana pasado culminó segundo en la 10ma edición del Endurance Challenge The North Face. La prueba de trail running -distancia ultra-, es la más exigente de Sudamérica y tuvo lugar en San Carlos de Apoquindo, Santiago de Chile.



La misma constó de 160 kilómetros en donde Nuñer obtuvo su mejor logro en su corta pero fructífera trayectoria deportiva. El sanjuanino, profe de Educación Física, secundó al chileno Emmanuel Salinas, quien completó el recorrido en 25 horas, 8 minutos y 4 segundos. Nuñer arribó a 12 minutos, otro chileno Sebastián Hurtado fue tercero y cuarto fue el sanjuanino Franco Oro.



Para Nuñer fue su primera experiencia en una competencia de larga distancia por eso no sabía con lo que se iba a encontrar en terrenos chilenos. "Me gustan las distancias largas, me gusta el sufrimiento. La carrera fue durísima, hice gran parte de la carrera junto a Franco (Oro) hasta el kilómetro 130. Veniamos peleando por el segundo puesto pero Franco venía descompuesto y se quedó, él terminó cuarto, yo aceleré en los últimos 20 kilómetros y pude terminar segundo que para mí representa muchísimo, estoy feliz", comentó Nuñer quien había largado en las primeras horas del viernes y arribó el sábado a la 1 de la madrugada.



¿Cómo correr durante 25 horas? Nuñer lo explicó: "Se sufre mucho. La organización pone un limite de 39 horas para completar el recorrido. Un atleta puede parar a dormir o a descansar, además contamos con 16 puestos de abastecimiento (hay hidratación, frutas, frutos desecados y comidas). En mi caso paré 2 minutos en algunos puestos y cuando necesité cambiarme la ropa o zapatillas", contó el atleta.



Lo psicológico también juega su papel y para eso Nuñer tuvo sus estrategias para superar ese punto cuando el cansancio lo atacaba, grabó videos de familiares y alumnos para sentir el aliento a la distancia. "Fue clave sentir que no estaba solo, además de videos motivacionales me gusta mucho estudiar, por eso descargué audios de Fisiología Deportiva que me vino espectacular, porque por ese momento me desconecté de la carrera", agregó.



El sanjuanino, que sólo cuenta con el apoyo de dos sponsors "La Sportiva", una marca de zapatillas de Buenos Aires y del gimnasio "A2" espera seguir sumando logros para poder obtener más apoyo. El objetivo es seguir progresando en el deporte y llegar a competir en el Ultra Trail de Mont Blanc, en los Alpes europeos el año próximo.