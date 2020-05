Veinte años como boxeadora, 12 como campeona mundial, cuando uno puede pensar que logró todo en el boxeo, Yesica Bopp guarda un sueño en su arcón de expectativas: ser olímpica. La Tutti como la conoce todo el ambiente del boxeo siguió entrenando durante la cuarentena, continuó formándose a través de cursos de internet y le dedicó a su hogar el tiempo de ama de casa que en épocas anteriores a la pandemia del coronavirus que azota al mundo no podía otorgarle, según contó al sitio especializado de Internet "Notifight".

Yesica, campeona mundial minimosca AMB, estaba preparandose para participar del preolímpico americano que se iba a realizar en Buenos Aires y debió cancelarse. "Todo se atrasó un año y no queda otra que reorganizarse y esperar", confió la boxeadora porteña..

"Quiero cerrar mi carrera con una medalla olímpica y una pelea en los Estados Unidos".

La apertura que tuvo la AIBA (Asociación Internacional de Boxeo Amateur) para que los profesionales puedan asistir a los Juegos Olímpicos, como ocurre con otras disciplinas como el Tenis, permitió que Bopp consolidada monarca minimosca de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) tuviera su oportunidad en los combates con guantes grandes, cabezales y a tres rounds.

"Participar de los Juegos Olímpicos es la posibilidad de cumplir un sueño pendiente que como amateur no tuve la oportunidad de cumplir porque no existía la participación de la mujer, hace años atrás me había propuesto estar como técnica de la selección y la vida me dio otra posibilidad, una revancha y la tomé". afirmó quien debe subir una categoría, de los 48,900 a los 50,200 kgs. Ya participó de una competencia amateur en Colombia y fue derrotada por la medallista olímpica, colombiana, Ingrit Valencia (logró el bronce en los juegos de Río 2016). "Necesitaba el retomar ese roce internacional actual del amateurismo. Así que me tocó enfrentar a Ingrit que me ganó por puntos y no me sentí mal, al contrario, acepté que todo es parte de un proceso. Al día siguiente me tocó pelear contra una venezolana a la que vencí sin darme tantas vueltas. Me había presionado un montón entonces frente a la venezolana me dije que no tenía que demostrarle nada a nadie y subí enfocada pero relajada, solo necesitaba más adaptación", contó.