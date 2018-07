Glorioso. Alianza buscará volver a consagrarse como lo hizo por última vez hace dos años. El Lechuzo, con 21 títulos, es el segundo equipo más ganador en el fútbol sanjuanino detrás de San Martín.

Hacía mucho tiempo que un torneo local no generaba tanta expectativa en el fútbol sanjuanino. Este domingo, Atlético Alianza y Desamparados definirán al campeón del Torneo de Invierno en Primera División y el duelo, en la previa, genera mucha expectativa. El encuentro tendrá lugar desde las 16,15 horas en el Estadio del Bicentenario y se jugará con ambas parcialidades.



El hecho de la eliminación del Federal B hizo que el certamen sanjuanino tomara mayor relevancia para los clubes locales, que apostaron todo, incluyendo refuerzos de renombre, para quedarse con el primer objetivo del semestre. A esa situación llegó Alianza, que al mando de Alejandro Schiapparelli dominó todo el torneo y con un plantel con promedio de edad muy bajo, clasificó en segundo lugar y viene de eliminar a Colón Junior. El Lechuzo logró este año darle auge a jugadores que venían de las inferiores y terminaron siendo clave en la clasificación. En el arco cuenta con la seguridad de Jairo Díaz, tiene como goleador a Nicolás Manrique y es el brasileño Roberval el que le aporta la experiencia justa que se requiere en los partidos decisivos. El conjunto de Santa Lucía quiere volver a la gloria tras dos años sin títulos. Su último grito en el fútbol sanjuanino fue en el 2016 cuando le ganó el torneo de invierno a Colón y en la Superfinal venció a Trinidad -campeón del verano- y se quedó con el título mayor.

A un paso. Desamparados hace 27 años que no gana un campeonato en el certamen local y sabe que ahora, que está a un paso, no puede dejar pasar esa oportunidad.

Mucho más grande es la deuda de Sportivo Desamparados, que no consigue llegar a la gloria en el fútbol sanjuanino desde 1991. Sí, hace 27 años que el "Puyutano" tiene al certamen sanjuanino como misión imposible. Este año quedó eliminado pronto del Federal A y apostó todo al Torneo de Invierno manteniendo la base de ese plantel, incluso a Víctor Andrada como entrenador. Además, siempre siguiendo esa meta de quedarse con el campeonato, repatrió a varios como Silvio Prieto, Emanuel Guirado y Santiago Ceballos. Le costó acomodarse en el comienzo, no logró una regularidad pero por momentos se lució con buen fútbol. El final fue con suspenso, clasificándose con lo justo y dejando afuera a San Martín. Después fue turno de Unión en semis hace una semana y ahora sueña con repetir esa historia ante el Lechuzo y saldar esa racha negativa que parece eterna pero no imposible.