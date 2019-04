San Martín consiguió una victoria por 2-1 frente a Talleres, pero no le alcanzó para permanecer en la primera categoría del fútbol argentino y la próxima temporada jugará en la B Nacional después de 4 años.

El Verdinegro tenía que esperar que Patronato empate o pierda para jugar un desempate y no jugar la próxima temporada en la Primera B Nacional. Por lo tanto, con el triunfo por 2-1 del paranense sobre Argentinos dictaminó su descenso y no sirvieron los dos goles de Marcos Gelabert, que el fue el símbolo de San Martín en una temporada por demás irregular. Mientras que Talleres, con esta derrota, no logró la clasificación a la Copa Sudamericana 2020.

Ahora, ambos deberán enfrentarse por la Copa de la Superliga que entrega un boleto para el torneo Sudamericano y otro para la Libertadores.