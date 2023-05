En tiempos de pandemia, la entidad que maneja la Liga Argentina de Vóleibol (Aclav) encontró la manera de volver a jugar cuando muchas disciplinas estaban paradas. Fue el formato llamado Tour, que consistía en que todos los equipos competían en una misma sede durante varios días seguidos. A cada Tour se los llamó "burbuja", ya que los planteles estaban aislados y no había público en las canchas. Luego, cuando las restricciones por covid fueron relajándose, la Liga Argentina de Vóleibol mantuvo el formato y la novedad es que Aclav anunció ayer que para 2023/24 también seguirá jugando de esa manera. UPCN y Obras, en principio, serán los representantes sanjuaninos, no así UVT que perdió la categoría.

Precisamente, UPCN, el club más ganador en la historia del vóleibol argentino, es el más firme defensor de que la Liga se juegue como siempre lo hizo, con partidos de local y visitante, alternando semana a semana. En UPCN afirman que de esa manera fidelizan más a sus públicos, se juega en horarios tradicionales del vóley, promueven la actividad en sus clubes y presupuestariamente el gasto es menor, entre otros.

El Decano. Obras, que evitó el descenso en la pasada LVA, seguirá aumentando su registro de participaciones.

Por su parte, los que se ubican en la vereda contraria apoyan el sistema argumentando que les permite llevar el vóley de Liga Argentina a sedes que habitualmente no tienen equipos de élite. En la temporada pasada, los Tour fueron en CABA, San Juan, Mar del Plata, Paraná, Formosa, Tucumán, El Calafate y Bariloche. No obstante, también es cierto que en general estos clubes de Liga no tienen cancha o la tienen pero no cuentan con la infraestructura y medidas exigidas para disputar la LVA, por lo que este sistema de juego los favorece.

En principio, la próxima temporada tendrá Liga Argentina, Copa Aclav y Supercopa.

Lo concreto es que según comunicó ayer la Aclav, el Consejo Directivo de la entidad determinó, por votación realizada en reunión presencial, mantener el formato Tour. Por 9 votos a favor y 2 en contra (con una ausencia), Aclav informó que se impuso ese sistema para la fase regular del certamen 2023/24. A su vez, los consejeros de los clubes trabajaron en el análisis del informe de gestión Aclav de la temporada pasada, arrojando "un balance altamente positivo y con expectativas aun superiores para el próximo calendario de competencias que se iniciará luego del receso invernal".

En la última temporada, la LVA RUS logró reunir 12 equipos participantes luego de una década, con la final disputada entre Ciudad Vóley y UPCN Vóley, campeón y subcampeón.