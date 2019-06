Histórico. Sí, las chicas celebraron el empate como si fuera un campeonato. En sus anteriores participaciones, la última hace 12 años, había pasado sin pena ni gloria. Salieron del olvido.

Con el clásico "Topo Gigio" que familiarizó Riquelme, así las chicas pedían que alguien las escuchara hace un tiempito atrás. Por eso, las lágrimas de emoción ayer. Por eso el festejo eufórico de la Selección Argentina de Fútbol Femenino que celebró casi como un título el punto obtenido ante Japón en el debut del Mundial que se disputa en Francia.



No fue un triunfo pero para ellas significó eso. Porque en épocas donde las mujeres del país levantan la bandera de la igualdad, ellas desde adentro de la cancha y representando a todo un país, buscan marcar un antes y después. ¿Las razones? son muchas. Argentina no participaba en un Mundial desde hace 12 años cuando disputó el Mundial en China y anteriormente había jugado el que tuvo lugar en Estados Unidos en el 2003. Hasta que alguien se acordó de ellas y en julio de 2017 Carlos Borrello, el mismo DT en las dos presentaciones mundialistas anteriores volvió para ocupar el banco y rearmó la Selección. Fueron a la Copa América en Chile y lograron un tercer puesto que les dio un pasaje a los Panamericanos de Lima y la posibilidad de buscar la clasificación a Francia a través del repechaje contra Panamá. Golearon 4-0 en Arsenal y en noviembre consumaron como visitantes (1-1) el regreso a un Mundial después de 12 años.



Ayer jugaron ante 25 mil personas en el mítico "Parque de los Príncipes", lejos de la postal cuando en sus clubes y usan las canchas auxiliares y son vistas por un puñado de hinchas. Consiguieron un empate ante el subcampeón y uno de los grandes candidatos. Por eso el festejo. Las chicas ya lograron llamar la atención de todo un país pero no se quedan con eso, para que la igualdad sea un hecho, ellas irán por más en la coqueta París.

Las argentinas se medirán ante Inglaterra el viernes a las 16 (hora argentina).

Ante las inglesas, por el primer triunfo

Después de haber conseguido el primer punto en la historia de los Mundiales femeninos, tras empatar 0-0 con Japón, la selección argentina femenina ahora buscará conseguir su primera victoria cuando se enfrente a Inglaterra en la segunda fecha del grupo D. El partido se disputará en el "Parc de Princes", el viernes a las 16 (En el Mundial de Canadá 2015, las europeas lograron el tercer puesto). Las argentinas buscarán una victoria que las acomodaría en el grupo para clasificarse a la siguiente instancia lo que marcaría otro hito histórico para el fútbol femenino nacional. Finalmente, la participación argentina se cerrará frente a Escocia, el miércoles 19 de junio frente a Escocia