Sin rumbo. Desamparados y Unión no logran encontrar el camino en cada una de sus instancias.



La jornada del domingo terminó con saldo negativo para los equipos sanjuaninos que disputan el Federal "A". Por la Fase Campeonato, Desamparados cayó nuevamente de local ante Juventud Unida de San Luis y quedó eliminado de esa instancia a cuatro fechas del final, tras eso su técnico Raúl Antuña presentó la renuncia. Unión, en tanto, por la Zona Reválida, perdió sobre la hora ante Gutiérrez también de local, y terminó la fecha en descenso directo lo que despierta preocupación sabiendo que restan cinco fechas para el final.



En Desamparados ayer por la tarde, Antuña se presentó al entrenamiento para despedirse del plantel. El "Purruco" estuvo dos ciclos al frente del Víbora. En total, en esos 392 días como DT de Sportivo, dirigió 33 encuentros: ganó 9, empató 11 y perdió 13. En este 2018 no pudo ganar: fue eliminado por Unión en Copa Argentina, perdió los dos encuentros de local ante Estudiantes de Río Cuarto y Juventud Unida y empató los dos de visitante: ante Alvarado y Gimnasia. Ayer los dirigentes estaban en plena búsqueda de técnicos, pero no había candidatos aún. Por lo pronto, Fabián González y Ariel Vilchez iban a trabajar en la parte física con el plantel hasta que haya novedades.



En Unión, en tanto, ayer hubo rumores con respecto a la continuidad o no de Ernesto Fullana al frente del equipo. Todo eso provocado por la dura derrota ante Gutiérrez sobre la hora que lo dejó en descenso directo.