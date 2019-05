A pleno. Así lucieron las tribunas ayer en el autódromo albardonero. El Súper TC2000 tuvo el mejor cierre con casi 20 mil personas.





Lejos del frío que acobardó a todos en la jornada del sábado, ayer el clima reinante en la jornada fue clave para que una multitud se convoque en el Circuito San Juan Villicum. Según cifras otorgadas por la Secretaría de Deportes, casi 20 mil personas llegaron al coloso albardonero para bajarle el telón a la tercera fecha del Súper TC2000 que además, cerró la Semana de la Velocidad que por primera vez se realizó en San Juan y que propuso dos fines de semana con pruebas de Top Race en El Zonda y Súper TC2000 en el Villicum.

Lo cierto es que ayer, con un sol que se hizo presente desde muy temprano y que ayudó para que la baja temperatura no se sintiera, los fanáticos comenzaron a llegar para ocupar su lugar. Una larga fila de autos desde ruta 40 a la salida de Campo Afuera ya hacía suponer lo que realmente pasaba dentro: tribunas colmadas en boxes y también la llamada "Panorámica". Además, una de las zonas más populares fue, como siempre, la preferida por los fanáticos fierreros: el sector de la recta larga y el predio habilitado para acampar. Allí, desde el viernes ya había gente acampando aunque la mayoría llegó el sábado por la noche y en las primeras horas de ayer. Desde las 9 de la mañana el humo ya se hacía notar en esa zona, algunos porque hicieron fogatas que sirvió de calefacción y otros, muy temprano, que comenzaron a hacer los primeros asados.

Ya en la zona del paddock, también la postal fue distinta a la del sábado. Muchos fanáticos recorrieron el sector de las marcas buscando tomarse alguna foto o llevarse un souvenir. Los principales sponsors de las marcas del Súper TC2000 llamaron la atención con juegos y regalos.

El estallido del público llegó en la final de la Fórmula Renault con lo realizado por el piloto local Tobías Martínez, que causó el delirio de todo el Villicum.



Un palco preferencial

Carlos, su hijo Manuel, junto a Francisco y Esteban siguen cada una de las competencias en un palco preferencial: motorhome con terraza.

Numeroso

Este numeroso grupo de amigos junto a sus hijos, llegó temprano para encontrar el mejor punto para ver las carreras.

FANÁTICOS : Mendocinos fascinados

María Rosa Maldonado y Salvador Fragapane son un matrimonio apasionado por el automovilismo. Ambos son oriundos de Mendoza y no habían tenido la chance de llegar al flamante Circuito San Juan Villicum. "Estamos maravillados, subí las fotos a mis redes sociales para que todo el mundo se entere de este circuito hermoso que han podido hacer acá. Si bien somos mendocinos, al Ángel Pena, el autódromo de San Martín, no vamos porque no tenemos ni baños", contó la mujer que destacó la infraestructura del Villicum que cuenta con múltiples parrilleros, baños, electricidad, luz y hasta con cargadores de celular.

Amigos bien equipados

Son oriundos de Capital, fanáticos del automovilismo y decidieron llegar a Albardón de madrugada para encontrar una buena ubicación. Se trata de Daniel Sánchez, Juan Gómez, Sebastián Lorenzo y Franco Lorenzo, quien al momento de la foto estaba descansando para ver la final de la mejor manera. "Llegamos a las 2 de la mañana y si bien veníamos equipados para no pasar el frío, la noche estuvo agradable", contaron los fanáticos.

Mientras preparaban el fuego para el asado, los amigos aprovechaban para ver la primera final de la mañana: la carrera del Fiat Competizione.



PUROS OBSEQUIOS

Más de 500 regalos en el paddock

Convocante. El stand de la Secretaría de Deportes repartió cientos de obsequios.

Sin dudas fueron los privilegiados quienes optaron por el ticket más caro. Los fanáticos que pagaron entrada a boxes se llevaron regalos del paddock. El stand de la Secretaría de Deportes fue el que picó de punta en convocatoria, es que allí las promotoras entregaron más de 500 bolsas reciclabes que venían con un souvenir adentro: eran los clásicos termos utilizados en la Vuelta a San Juan, que mantienen la temperatura de los líquidos por horas y son imprescindibles para los deportistas. También se entregaron gorras que los fanáticos pudieron elegir entre las azules o blancas. Además, las marcas que patrocinan a los equipos también premiaron a sus hinchas, por ejemplo, Stihl, marca de hidrolavadoras que emplea Toyota, tuvo juegos didácticos que le daba a los participantes con llaveros de la marca. Allí, en ese stand llegó el piloto Matías Rossi para participar de los juegos y tomarse fotos junto al público previo a la final que después ganó.