Vale por dos. Nicolás, el ciclista de La Bebida que corre para la Agrupación, se coronó en Chimbas nuevamente en el Giro del Sol. Una victoria más que especial.

"Pensé que se me terminaba todo". Así resumía lo que había sufrido minutos antes de su consagración cuando una caída en el primer giro lo puso contra las cuerdas, pero aún así, lastimado y con dolores, se levantó y se consagró, incluso ganando la etapa. "Saque fuerzas, no se de donde. Dije "no se me puede escapar", le agradezco a una persona del público que me ayudó y me empujó para que me fuera. No se cómo habrá quedado Dani Díaz, espero que no le haya pasado nada", se lamentaba Naranjo apenas consumada su victoria mientras lucía su malla que mostraba roturas por la caída y estaba embarrada producto de la lluvia.



"Hubo que sufrir demasiado y entregué más de lo que podía dar para poder ganar este Giro. Sinceramente no tengo palabras para agradecer al equipo y a la gente, que me empujó con su aliento", valoró el ciclista de la Agrupación quien repitió lo hecho el año anterior cuando le ganó sobre la hora y por segundos a Mauricio Quiroga del SEP.



"Fue clave la diferencia que logramos el viernes en Sarmiento, hoy en la crono hubo que trabajar mucho y esta tarde creo que todos dimos un gran espectáculo para la gente" expresó. La postal abrazando a su mamá y el beso para su novia, describían la felicidad del ciclista de La Bebida que sigue sumando títulos y méritos para continuar metiendose en el corazón de los sanjuaninos.

Juan Pablo Dotti

El "Flaco", incansable

Quería ser protagonista en este Giro y lo fue. Juan Pablo Dotti ciclista del SEP, se recibió de luchador ayer. Integró las dos fugas que hubo en el día y ganó las dos metas de montaña en Ullum y Punta Negra, de esta manera se quedó con la clasificación en esas metas.