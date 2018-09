A puro hockey. Jerónimo García, Francisco Roca, el arquero Franco Scarzo, Carlos López y Juan José Moyano en pleno trabajo. Los preseleccionados sanjuaninos se movieron en cancha de los Decanos.

Los convocaron originariamente para el domingo pero después les cambiaron la fecha para el lunes. Igual, ahí estuvieron todos. Sólo dos (David Páez y Emiliano Romero) no asistieron a la convocatoria. El resto, los once, estuvieron atentos para recibir las indicaciones de los técnicos nacionales. Todo ésto en la cancha de Social San Juan, en la Villa América. Los técnicos José Luis Páez (a cargo de la Selección Argentina de varones mayores), Jorge Otiñano (del femenino nacional) y Juan Luis Garcés (que maneja el Seleccionado Sub-18 Nacional) se encargaron de observar los movimientos de los convocados sanjuaninos.



Esta misma prueba ya la pasaron la semana pasada los jugadores mendocinos (entre lunes y martes) y la experimentarán los porteños dentro de poco.



¿Cuál es el fin? Elegir a los mejores de cada grupo y después trabajar con la Preselección Nacional. De ahí saldrá la Selección Nacional (de cada categoría) que irá a los Juegos Panamericanos a disputarse en Colombia en el mes de diciembre.



Y éstos Panamericanos tienen una importancia relevante: Son clasificatorios al Campeonato Mundial de Barcelona 2019 (los denominados Rollers Games). Los tres primeros de cada categoría estarán clasificados para Barcelona. Y en ese lugar habrá rivales calificados: Chile, Colombia y Brasil, entre los principales.



Debido a que el "Negro" Páez aún no se ha desvinculado del club chileno en el trabaja (recién lo hará a fin de año) la preselección de mayores varones trabajará domingos y lunes. Lo ideal sería que trabajen 15 o 16 jugadores en cada uno de los seleccionados.



Ayer, en cancha de los Decanos, estuvieron: Víctor Bertrán (UVT), Francisco Roca (UVT), Martín Maturano (Concepción), Carlos López (Social San Juan), Jerónimo García (Olimpia), Franco Scarzo (Lomas de Rivadavia), Andrés Garramuño (Valenciano), Javier Amat (Banco Hispano), Gabriel Pérez (Banco Hispano), Nicolás Membrado (Banco Hispano) y Juan José Moyano (Bancaria).

Analistas. Los técnicos José Luis Páez (mayores de varones) y Jorge Otiñano (femenino) observan con atención los movimientos de los jugadores.







Falta confirmación



El Campeonato Panamericano de hockey sobre patines, que se llevará a cabo en Colombia del 4 al 9 de diciembre, aún no tiene la confirmación de la ciudad que será sede. En un primer momento, Medellín figuraba como la anfitriona del torneo. Pero ahora está la duda si será ahí o bien en la ciudad de Bogotá, la capital colombiana.