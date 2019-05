Preocupado. Así se mostró el mandamás verdinegro por el tema presupuestario tras haber descendido. Dijo que la continuidad de Forestello "es porque siempre le ha ido bien con San Martín".

El presidente de San Martín y secretario de Selecciones de AFA Jorge Miadosqui, estuvo en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y tocó diversos temas: desde el descenso a la visita de la Selección a San Juan.



-¿Se han tomado un tiempo para analizar las cosas que lo llevaron a San Martín al descenso?



-Errores pueden haber muchísimos, buscarlos ahora puede ser obsecuente. Siempre que pasan estas cosas la autocrítica existe: podríamos haber hecho esto, podríamos haber traído otros jugadores, pienso que en el fútbol hay que ligar también y a San Martín le pasaron cosas muy particulares en las ultimas fechas, como perder o empatar en el ultimo minuto. Nos fuimos metiendo solos en esto, creo que fue el año mas fácil que tuvo San Martín para salvar la categoría y no lo pudo hacer.



-Pero el promedio quiere decir que San Martín no anduvo bien en las tres temporadas...



-Si era por eso no debería haber descendido en las tres temporadas.



-¿Es justo tener promedios?



-No. Se hizo para defender a los clubes grandes. Fijate que cuando juegan las Copas le dan prioridad a las Copas y no tanto al torneo local y un claro ejemplo fue cuando Patronato jugó con River que a los días jugaba por la Copa. Hay muchas cosas que tendríamos que adaptarnos para mejorar al fútbol argentino y una de esas cosas es eliminar los promedios.



-Dice que le pasaron cosas muy particulares, ¿lo dice porque el equipo se desconcentra o por los árbitros?



-No tiene que ver con eso sino con ligar. La pelota si no entra tenemos un problema, ese es el problema de los dirigentes: que tenemos arcos. Manejar otro tipo de instituciones es mucho mas simple que manejar un club de fútbol por lo que representa y porque que tiene que ver con lo deportivo. A nadie le importa lo institucional.

-¿Y ha mejorado en lo institucional?



-Muchísimo. El club es otro. Por ahí cuando escucho "qué lindo está San Juan" digo "qué lindo está San Martín". Hemos firmado cinco escrituras en los últimos 10 años, tenemos predio, inauguraremos camarines para el fútbol femenino. Hay que acordarse donde estabamos hace 15 años cuando un juez nos tiraba un expediente y nos decía "están en quiebra" y llamamos a Asamblea para vender los terrenos del club y no vendimos nada. Me duele lo deportivo como le duele al hincha, pero hemos ido creciendo y pensando que esto nunca nos iba a pasar como fue el descenso.



-¿Porque no surgen chicos como Mas, que sean sanjuaninos y estén en Primera?



-Esa es la pregunta que existe siempre y pareciera ser el caballito de batalla que siempre existe, los de las inferiores de Boca no llegan a Primera, los de Boca no surgen en "Caminito" y los de Racing o Independiente tampoco surgen en Avellaneda.



-Pero Rafaela y Godoy Cruz tienen...



-Cuando tenés 1,400 de promedio podés hacer este tipo de cosas. Rafaela saca chicos pero hay que ver donde está Rafaela. Los equipos del Interior sufren mucho por los viajes. Cuando iniciamos esto hace 15 años San Martín tenia dos canchas y una no tenia ni pasto, hicimos infraestructura para las inferiores como el predio. Para la gente el descenso es la muerte, yo diría que nos hemos muerto cuatro veces en 20 años y hemos vuelto a nacer.



-¿No piensa que lo naturalizaron demasiado?



-No, yo siempre a la gente le digo que disfruten lo que tenemos porque es muy difícil competir con presupuestos que son 20 o 30 veces más que el que tenemos.



-¿Entonces cuál es el problema mayor del descenso?



-El inconveniente mas grande es el presupuesto. Es como si éramos ricos y pasamos a ser pobres. Y lo peor es que no tenemos números porque no sabemos ni como se va jugar el torneo, no podemos saber cuales serán los ingresos por eso estamos tratando de buscar alternativas: arreglamos con el DT y con algunos jugadores. Es una urgencia volver a Primera.



-¿Habrá elecciones?



-Sí, habrá elecciones. Hubo cosas muy feas en este último tiempo, detalles que perjudicaron al club. Siempre hubo prórrogas, no hemos hecho nada que no corresponda, vamos a llamar a asamblea y si hay otra lista iremos a elecciones y el que gane se hará cargo como corresponde.



-¿Con la Liga Sanjuanina cómo se lleva?



-Estamos en una situación incómoda, nosotros propusimos un cambio de presidente y después (Alberto Platero, presidente de la LSF) no cumplió con lo que correspondía. En la vida lo más importante es la lealtad. Yo iba a ser vicepresidente y después no tuvieron palabra.



-¿Viene Messi a San Juan?



-Depende de la final de la Champions. Hay que esperar. Si juega el Barcelona la final las posibilidades que venga Messi son mínimas porque debe descansar.

-¿Por qué se eligió San Juan?



-Porque se viene haciendo así y las cábalas en AFA existen.



-¿Solo por cábala?



-No, también porque San Juan es un atractivo y siempre ha brindado las mejores posibilidades para traer una Selección.

