A pura lágrima. Maxi Penisi abraza al Negro Juan José Moyano, el protagonista del cuarto y definitivo gol. Entre lágrimas, Oscar Congui, también vive el festejo. Bancaria es su hora más feliz.

El timbre marcó el final y todos salieron disparados. Los jugadores se abrazaron entre sí y los hinchas se metieron en la cancha para hacer lo mismo. La gente de Bancaria festejó al máximo este título en la Liga Nacional A-2. El primer gran abrazo fue justo entre las dos grandes figuras del "Caballito": El Negro Moyano y Alberto Conturso. No se buscaron de casualidad. Sabíamos que los dos habían dado mucho para esta conquista. "Estoy muy emocionado -dijo Moyano- porque este es el premio merecido para un gran grupo. Se nos tenía que dar. Acá no sólo son mis compañeros de equipos, son mis amigos. No podía dejarlos solos. Tenía que dar todo. Y se nos dio..." Al lado, Conturso aclaró: "sufrimos un montón pero logramos sacarlo. Huarpes es un gran equipo pero todos rendimos al máximo..."

Papá feliz. Gonzalo Uñac recibió de su padre, el gobernador de San Juan, un gran abrazo. Después, juntos para la foto.





Michael Marín expresó: "Los otros partidos jugamos bien pero hoy estuvimos concentrados al máximo..." Y Gonzalo Uñac, después de haber abrazado a su padre, el gobernador Sergio Uñac, resumió su pensamiento: "No nos madrugaron. Esta vez lo hicimos nosotros. Aprendimos de lo que vimos y ganamos un partido que sabíamos iba a ser otra vez muy duro. Es un logro para toda la gran gente de Bancaria".

Fotos: Daniel Arias