Qué carita, Lio. Messi estuvo en un palco del estadio madrileño, luego de ser preservado por sus molestias físicas. El capitán argentino se retiró de ese lugar 10 minutos antes del final del partido.

El DT del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, consideró ayer que España "abofeteó" a su equipo con la goleada histórica 6 a 1 en Madrid en el amistoso de fecha FIFA.



"España nos abofeteó. Nos dieron un buen golpe que nos perjudicó mucho. Los goles fueron muy rápidos y eso marcó la diferencia", manifestó Sampaoli en conferencia de prensa desde el estadio Wanda Metropolitano, de Madrid.



"Tenemos que hacernos cargo y sacarle la mochila al jugador. Tengo que desmenuzar bien el partido, la gira, para armar la lista después", indicó el entrenador.



Sampaoli lamentó la ausencia de Messi, por lesión, pero rescató su cercanía con el grupo durante la gira europea que también registró el triunfo del viernes ante Italia en Manchester.



"Messi tuvo una buena semana de entrenamiento, pero sintió una molestia. Después del último entrenamiento sintió la fatiga, pero nos acompañó y está metido con el equipo. Sentimos su ausencia, pero resalto que se quedó y hasta habló en el entretiempo", indicó el ex DT de Universidad de Chile.



Sampaoli destacó que España, aun con las ausencias de Sergio Busquets y David Silva, tuvo "mucha contundencia" en el partido.



"Jugar con esta selección tan afinada era defendernos más con la pelota y la característica de los jugadores elegidos tenían eso. No se dieron aspectos defensivos para mantener el equilibrio y la solidez", dijo Sampaoli. Por último, Sampaoli buscará resolver "cuestiones anímicas" luego de la goleada en Madrid y dejó un mensaje de cara a la próxima Copa del Mundo: "El resultado marca que hay que hacerse cargo de este partido que nos lleva a buscar la lista final y hay que seguir trabajando para que no pase en el Mundial. Vamos a hacer todo lo posible para que haya sido una pésima excepción".



Errores graves a nivel táctico y de elección de futbolistas son los que cometió Jorge Sampaoli.



Poco y nada



Sólo Maximiliano Meza y Lautaro Martínez hablaron con la prensa post 6-1 ya que el resto de los jugadores se retiró en silencio del estadio de Madrid. "Es un golpe realmente muy duro, mi debut queda en un segundo plano. Hay que analizar los motivos para este resultado que no esperaba nadie. Habrá que trabajar para salir adelante", contó Meza.



Satisfecho



El DT del seleccionado español, Julen Lopetegui, expresó ayer que la goleada histórica ante la Argentina se produjo porque fueron "efectivos" en los ataques y el resultado los deja bien parados de cara a Rusia 2018.



"En la entrada el partido fue parejo, pero nosotros fuimos efectivos", sostuvo el entrenador en su balance.