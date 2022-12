En la práctica. Lionel Scaloni sigue de cerca a Ángel Di María y Rodrigo De Paul durante la última práctica del seleccionado argentino antes de los cuartos de final.

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, mostró su enojo por la filtración de la molestia física de Rodrigo De Paul y el estado de Ángel Di María en la previa del partido ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022: "No sé si jugamos para Argentina o para Holanda (sic)", cuestionó.

"El entrenamiento fue a puertas cerradas, no me interesa que salgan esas informaciones cuando no hay prensa. Es algo que tenemos que aprender y mejorar todo el entorno de la Selección", planteó, molesto, al ser consultado por los medios televisivos con derechos en una breve rueda de prensa posterior a la conferencia.

El mensaje tuvo principalmente una dirección interna luego de que el miércoles trascendiera que De Paul había realizado una tarea especial por un dolor muscular, acerca del que Scaloni contestó de forma evasiva en la convocatoria oficial de medios celebrada ayer en el Centro de Prensa de Doha.

"Veremos cómo están todos; tomaremos la decisión en base al último entrenamiento y a cómo queremos plantear el partido. No me atrevería a decir si (un jugador) está o no", respondió incómodo.

"Será un partido lindo de ver porque son dos selecciones que atacan sin descuidarse"

LIONEL SCALONI DT Selección argentina

"En principio, el entrenamiento del miércoles fue a puertas cerradas; me resulta extraño que pregunten cómo está Rodrigo. No sé de dónde salen esas informaciones", se sorprendió.

"Siempre después de un partido hay jugadores que se entrenan aparte o que lo hacen mitad de entrenamiento, siempre -remarcó-. Esperaremos al trabajo de hoy (por ayer) para tomar una decisión".

El DT argentino no quiso teorizar sobre el desarrollo del juego con Países Bajos y reconoció que el plantel practicó penales ("siempre patean en los entrenamientos"), aunque aclaró que se enfoca en ganar el partido en el tiempo reglamentario.

Por esa razón, rechazó la consulta sobre los eventuales pateadores. "Sería de mediocre pensar en los penales con la posibilidad de tener 120 minutos por delante. Llegado el caso, las decisiones se toman en el momento que corresponde porque uno puede patear pero luego esa situación es como una caja de fósforos", ejemplificó el entrenador.