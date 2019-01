El podio. Nicolás Tivani en lo alto del podio. Sus escoltas fueron Ricardo Escuela y Kevin Castro.

Muy contento. Se le notaba en la cara. Y al contestar los abrazos que recibía de todos. "Te juro, estoy feliz por esta victoria -dijo el ganador Nicolás Tivani- porque me he sentido muy bien en lo físico y los triunfos siempre te levantan la moral. Agradezco a la Agrupación (Virgen de Fátima) por confiar en mí. Este triunfo se lo dedico al Nico (Naranjo) porque es una persona que se lo merece. No es bueno reemplazar a nadie que se lesiona pero es el destino. Y él (por Naranjo) ya se va a recuperar para estar como siempre. También le agradezco a Ricardo (Escuela), que me dejó ganar...".

Cerca suyo, precisamente Escuela dijo: "Hicimos una carrera inteligente. Es importante este triunfo pensando en lo que se viene, cuando tendremos que estar unidos y atentos".