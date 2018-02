El ganador agradeció al equipo que le permita disputar las contrarreloj, especialidad que "aunque se sufre un poco a mí me divierte", explicó.

Luego de comentar a los micrófonos de Radio La Voz que la crono es una especialidad que le "divierte", Emiliano Ibarra reconoció que la carrera aún esta abierta. "No soy embalador por lo que para ganar alguna carrera debía especializarme en algo y la contrarreloj es una prueba en la que se sufre porque el esfuerzo es en solitario pero a mi me divierte, me permite medir mi rendimiento intentar superarme a diario",comentó quien hoy llevará la malla de líder de la Vuelta al Valle Fértil.



Dijo que éste presente es por la buena preparación que han realizado con el entrenador del equipo Sergio Gili y que espera poder mantener el liderazgo. "Hemos realizado una muy buena preparación para La Vuelta y el resto de los objetivos del equipo. Espero estar fuerte mañana (por hoy) para defender la casaca. La carrera es muy pareja hay varios corredores cerca y habrá que correrla con mucha inteligencia para mantenernos".