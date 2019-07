En la historia. Pero no solo en la historia del Tour de Francia, sino también en la historia de Colombia. Egan Bernal, ciclista colombiano del equipo Ineos, quedó ayer en las puertas de convertirse en el primer ciclista de ese país en ganar el Tour de Francia y el campeón más joven en 110 años, luego de que mantuvo su ventaja en la clasificación general en la 20º etapa que tuvo un recorrido de 59 kilómetros desde Albertville.



El ciclista de 22 años, apodado "El Niño Maravilla", terminó cuarto en la etapa ganada por el campeón de 2014, el italiano Vicenzo Nibali. En tanto que su compañero de equipo y campeón defensor, Geraint Thomas, avanzó al segundo en la clasificación general por delante del holandés Steven Kruijswijk, luego de que el francés Julian Alaphilippe se hundió en la subida final a la estación de esquí de Val Thorens.



La jornada final de hoy, irá desde Rambouillet a París y es en gran parte un paseo en el que sólo se disputa la llegada, por lo que no de mediar inconvenientes, Bernal, que se vistió con el maillot amarillo al coronar primero el Col de l"Iseran en la recortada etapa del viernes, hará historia para todo Latinoamérica.



"Solo quiero cruzar la línea de meta en París para celebrar y estar más tranquilo. Esto es un sueño hecho realidad, ya puedo decir que he ganado mi primer Tour. Sé que falta una etapa, pero hemos pasado lo más duro. Creo que en mi país debe estar celebrando esto. Siento que el triunfo no es solo mío, sino de todo un país y eso me tiene muy contento. Sería el primer Tour para Colombia, ya habíamos conseguido el Giro y la Vuelta, y sería para mí un honor en ser el primer colombiano en ganar el Tour", agregó.



Egan Bernal mostró desde niño sus condiciones como ciclista, pero su entrenador Fabio Rodríguez nunca pensó que en tan poco tiempo estuviera a punto de convertirse en el primer colombiano que ganara el Tour de Francia, la carrera más importante del mundo.



Es tan importante el logro de Bernal, que ayer los habitantes de esta pequeña ciudad del centro de Colombia, en donde Bernal comenzó su carrera deportiva en el mountain bike antes de incursionar en la ruta, se reunieron en un parque para ver en una pantalla gigante la transmisión de la penúltima etapa de la competencia. "Yo sabía que era muy bueno, que era talentoso, pero no sabía que pudiéramos llegar hasta donde está hoy en día. Yo me imaginaba este día, pero no tan rápido", agregó el emocionado entrenador. Bernal, de 22 años y quien pertenece al equipo británico Ineos, está a punto de escribir su nombre en la historia al convertirse en el primer colombiano en ganar el Tour de Francia, superando las hazañas previas de sus compatriotas Nairo Quintana, campeón de la Vuelta a España y del Giro de Italia, y de Luis Herrera, quien también ganó la Vuelta en 1987. Bernal ganó previamente este año la París-Niza y la Vuelta a Suiza. En mayo sufrió una lesión de la clavícula izquierda que le impidió correr el Giro.



Tan pronto Bernal pasó la meta en el cuarto lugar en la etapa de ayer ganada por Nibali, los asistentes congregados en la Plaza de la Esperanza de Zipaquirá estallaron gritando el nombre de "Egan, Egan..." y ondeando banderas de Colombia, mientras caían papeles de color lanzados a lo alto por una máquina.



El ciclista colombiano ganó también el maillot blanco que reconoce al mejor corredor sub-23 de la competencia. Hoy se convertirá en el ciclista más joven en conquistar el Tour desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el tercero con menos edad de la historia.

Colombia dominó



La victoria potencial de Bernal se redondeó con el desempeño de los también colombianos Rigoberto Urán (EF Education First) y Nairo Quintana (Movistar), quienes ocupan la séptima y octava posición. Colombia es el único país que en esta edición sitúa a tres de sus corredores entre los diez primeros de la general, algo también inédito para ese país.

San Juan, la Vuelta que hace lucir a las promesas

Mientras el mundo entero habla del ya casi consumado triunfo en el Tour de Francia que culminará hoy, en la historia de Egan Bernal hay triunfos que lo vinculan con San Juan. Es que, de no mediar inconvenientes hoy en los Campos Elisseos, el colombiano se consagrará campeón de la prueba ciclística más importante del mundo. El vinculo se dio en el 2017 en Vuelta a San Juan cuando el pibe, en ese momento con 19 años, mostró sus garras en el Alto del Colorado consiguiendo un sexto lugar que mantuvo hasta el último día y que le dio el maillot verde al Androni Gioccatolli. En esa carrera, por primera vez, Bernal ganó la malla sub-23 de una carrera 2.1. El año pasado, ese maillot le correspondió a otro que hoy brilla en Europa: Remco Evenepoel, la joyita del Deceuninck. San Juan les abre las puertas a las promesas que después, en el ciclismo europeo, se convierten en estrellas. Sin dudas un gran acierto para los organizadores de la prueba sanjuanina.