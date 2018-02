Pulgar arriba. Zacarías Morán Correa sonríe en la cama del Sanatorio de los Arcos tras la operación de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

El martes 30 de enero el mediocampista sanjuanino Zacarías Morán Correa se presentaba en el entrenamiento de San Martín como refuerzo, proveniente de River. Práctica que no la pudo terminar porque -haciendo fútbol- sintió una molestia en la rodilla, que tras los estudios se confirmó que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Lesión de la que fue operado con total éxito en el Sanatorio de los Arcos, en Buenos Aires, y ahora tendrá alrededor de 6 meses para su recuperación.



La apuesta de San Martín estaba sentada en la capacidad del volante caucetero, pero se truncó en el mismo día de su presentación. Morán Correa tuvo un casamiento en San Juan el pasado fin de semana, luego se trasladó a Buenos Aires y allí el cuerpo médico de River (que se hizo cargo de la intervención quirúrgica) le reconstruyó el ligamento.



"Compartir con ustedes que la operación fue exitosa, y compartir mis ganas de estar de pie para una vez más salir adelante de esta lesión. Agradecer los mensajes de apoyo de cada uno y sus formas de cariño. Gracias a Dios sobre todo por darme las fuerzas una vez más!", escribió Zacarías en su cuenta de Instagram una vez que salió del quirófano.



La primera parte de la recuperación lo realizará en Buenos Aires, y luego regresará a San Juan para sumarse a San Martín y continuar con la puesta a punto para poder volver a jugar, y debutar en el verdinegro, en el próximo torneo.



Ayer San Martín trabajó en doble turno y no hubo indicios del probable equipo que el domingo recibirá a Talleres, desde las 17, por la 16ta fecha de la Superliga. Por la mañana el plantel se movió en la cancha auxiliar con ejercicios físicos, mientras que por la tarde todo se centró en el gimnasio, por lo que no hubo contacto con la pelota.



Matías Escudero está recuperado del desgarro en el gemelo derecho y es una alternativa, si Gorosito así lo decide, para recuperar la titularidad en la zaga central de la defensa. A su vez, podría haber alguna variante en la zona de volantes que podría definirse hoy.





La "T", con un cambio



Talleres tendrá un solo cambio, obligado por la suspensión de Leonardo Godoy, para enfrentar el próximo domingo a San Martín, respecto del equipo que viene de vencer como local a Banfield.



El reemplazante del entrerriano Godoy, quien acumuló su quinta amonestación ante el "Taladro", será el juvenil Nahuel Tenaglia, quien tuvo protagonismo el equipo durante los amistosos de pretemporada, mientras Godoy se recuperaba de una cirugía en una rodilla. Además, el DT Frank Kudelka, mantendría entre los titulares al delantero Santiago Silva (foto) en su segundo encuentro en el club.



De no mediar modificaciones de último momento, la "T" formaría el domingo con Guido Herrera; Tenaglia, Javier Gandolfi, Carlos Quintana y Lucas Olaza; Fernando Godoy, Pablo Guiñazú y Juan Ramirez; Mauro Ortiz, Joao Rojas y Silva.