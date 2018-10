Facundo Díaz Acosta cayó en la final de tenis individual masculino ante el francés Hugo Gastón por 6-4 y 7-5 y se quedó con la medalla de plata. De esta manera, el joven de 17 años sumó la sexta presea para la delegación argentina.

El argentino no pudo quedarse con el primer parcial pero estuvo cerca del segundo, en el que llegó a ponerse 5-2 arriba pero su rival consiguió quedarse con cinco games seguidos para liquidar el encuentro en dos sets.

"Fue increíble la gente que había alentando, es algo único y nunca había vivido algo así. Estoy contento porque pude jugar un gran tenis, lo de hoy me dejó un poco con sabor amargo pero el balance de la semana fue positivo. Quiero agradecer a la gente que vino a verme. Durante todo el partido estuve nervioso, tuve mis chances y no las supe aprovechar. Me costó ponerme firme. La diferencia estuvo en que Hugo fue más sólido que yo, en el segundo set tuve mis chances y pude haberlas aprovechado pero el siguió luchando y lo hizo muy bien", expresó el tenista al final del partido en diálogo con DeporTV.

La medalla conseguida por Díaz Acosta es la tercera de plata para Argentina, que además posee dos de oro y una de bronce, por el momento. El nacido en Buenos Aires tendrá revancha mañana cuando, junto a su compatriota Facundo Báez, disputan la final de dobles masculino en busca de la dorada.