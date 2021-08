Miguel Ciaurro estuvo cerca de la victoria en la Clase 2 de Turismo Nacional en varias oportunidades. Hasta que un día lo logró. Y lo hizo de punta a punta, con una actuación contundente en el autódromo de la ciudad de Rosario. La octava fecha del campeonato fue absoluta y exclusiva propiedad del piloto santafesino, que este domingo hizo eterna la vuelta de honor y no dudó manifestar abiertamente su emoción.

Segundo en el autódromo rosarino, en la octava competencia del año, terminó el sanjuanino Facundo Leánez, con un Toyota Etios, mientras que el último escalón del podio de la Clase 2 de Turismo Nacional en Rosario quedó reservado para Juan Ignacio Canela, con un VW Gol Trend.

A bordo de un VW Gol Trend que atiende el Giacone Competición, cuyo taller se sitúa en la ciudad de Casilda, Ciaurro se adjudicó el sábado la pole position y la serie más veloz. Después de esa prueba, vivió momentos de nerviosismo. Es que su hija tuvo unas líneas de temperatura y tuvo que dejar el circuito rosarino para hacerla atender en un centro de salud local.

Afortunadamente para él, esa situación quedó rápidamente resuelta y, en ese contexto, la jornada de domingo le presentó un desafío extra. No solo debía olvidarse rápidamente de ese inconveniente familiar, sino también coronar el fin de semana y sacarse la espina después de terminar segundo en seis ocasiones.

Y Ciaurro no se achicó. Fue por todo, y triunfó, precisamente en el día del abogado, su profesión. “Con trabajo llegan las cosas y me llevo la alegría de todos los pilotos de la categoría, me saludaron todos. Ese es el regalo más lindo”, celebró en la TV Pública el piloto santafesino, quien acumuló 162 puntos y se convirtió en nuevo escolta en el campeonato de Lucas Tedeschi, que cuenta con 164 unidades.

La siguiente competencia, novena de la temporada, se llevará a cabo el fin de semana del 19 de septiembre, en un escenario a confirmar.