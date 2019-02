El púgil sanjuanino se radicará por tres meses en Madrid. Lo entrenará el ex púgil argentino Luciano Cuello, quien le propuso realizar tres combates.

Con la idea de allanar el camino para meterse en los rankings mundiales y, en un futuro no muy lejano, tener una chance por una corona ecuménica, partirá hoy a España el superpluma sanjuanino Ezequiel "PacMan" Fernández. El púgil nacido y forjado en el Club Julio Mocoroa decidió junto a su hermano y técnico, Ángel "Fito" Fernández, dar un golpe de timón a su carrera profesional que atraviesa una meseta y cambiar de aires.



"Como acá si no tienes un promotor no te organizan peleas, le propuse a Luciano Cuello, hombre de mi confianza que analizara la oportunidad de llevarse al Eze", explicó Fito.



Según su hermano mayor, al ex campeón argentino de los superplumas le han ofrecido un contrato por tres peleas en tres meses.



España es un país que ha sido amable con los boxeadores argentinos, como Cuello que peleó y perdió con Canelo Álvarez y Julio César Chavez Jr. y Maravilla Martínez. Pero, en los años 70 lo fue con los hermanos sanjuaninos Goyo y Avenamar Peralta, quienes llegaron a ser campeones españoles y europeos de sus categorías.