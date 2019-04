Momento cúlmine. Hace seis años Ezequiel se consagró campeón mundial juvenil del CMB tras vencer en el Cantoni al colombiano Onalvi Sierra, luego fue campeón argentino de peso pluma

La misión europea, en un primer tramo española que ha encarado el púgil sanjuanino Ezequiel Fernández (28-2-1, 3KO), esa que sufrió un retraso en marzo cuando desde el aeropuerto de Barajas debió retornar porque le faltaba una carta de presentación para ejercer su trabajo, ya tiene fecha de inicio. "PacMan" que retornó a Madrid el pasado 2, del corriente mes, y se entrena en el gimnasio que comanda el ex profesional argentino Luciano Cuello, deberá trasladarse a Málaga donde el sábado 18 de mayo en un ring montado en el club Saga Heredia, se medirá con el crédito local, Samuel Molina. El rival es un boxeador de 20 años al que apodan "La Esencia" y tiene una campaña invicta de nueve combates (9-0-0, 3 KO).



Según comentó Ezequiel, ya aclimatado a la capital española y al ritmo de entrenamiento más intenso que desarrolla en el Colonia Boxing Club, bajo las ordenes de Marcos Ruiz, llegará "muy bien físicamente porque sus jornadas de prácticas incluyen doble turno la mayoría de los días y, hasta triple turno cuando adosan algún trabajo diferente.



La campaña de Ezequiel en la Argentina sufrió los vaivenes de sus diferencias con los promotores que manejaron su carrera y con una lesión que, en los últimos tres años, redujo su número de combates a seis. Solo dos peleas cada 12 meses, es un lujo que se dan los campeones mundiales que ganan fortunas e invierten cuatro meses para preparar un combate. Por diferentes razones, incluida también el fallecimiento de su padre, Eduardo, ocurrido en septiembre de 2017, el menor de la dinastía tuvo que superar altibajos no solo físicos, sino emocionales, de los que salió con el apoyo de su hermano mayor Ángel Bernardo "Fito", quien es el que asumió su preparación y quien realizó los contactos para darle una vuelta de tuerca a una carrera profesional que se había estancado ante la imposibilidad de combatir en el país porque no tiene un promotor definido y porque las bolsas que le ofrecían no justificaban el tremendo esfuerzo de sacarle lonjas a su físico todos los días.



Los contactos de Fito con Cuello y el buen récord de Ezequiel allanaron el camino para emprender el viaje al Viejo Mundo. La idea primaria que tienen quienes ahora orientan su campaña es que realice tres combates para ubicarlo en algún ranking ecuménico e intentar que tenga una chance mundialista.



En la pelea ante Molina estaría en juego el título Internacional de peso superpluma de la OMB (Organización Mundial de Boxeo) donde reina el japonés Masayuki Ito (25-1-1, 13KO).

Quienes manejan al sanjuanino han previsto que haga tres peleas.

Sardinez va el mismo día

El sábado 18, en horas de la tarde de Argentina, Ezequiel Fernández iniciará su aventura europea en la ciudad española de Málaga. Ese mismo día, pero en horario nocturno y en San Fernando del Valle de Catamarca, Carlos Jorge Luis "Bebe" Sardinez (15-1-0, 2KO) afrontará la pelea más importante de su corta campaña rentada, se medirá con el ex campeón mundial mosca y supermosca Omar "Huracán" Narváez (48-3-2, 25KO).



El sanjuanino, que entrena en el club Julio Mocoroa bajo las ordenes de Juan de Dios Acosta está concentrado esperando la pelea. En las entrañas del Aldo Cantoni alimenta sus sueños de conseguir una victoria ante su laureado rival que tiene en su récord 31 peleas mundialistas (28 ganadas) para darle un golpe de timón a su campaña. El oficio le juega en contra, la juventud a favor. Si suma a su atildado estilo un buen sustento físico, puede dar el batacazo.