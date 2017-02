Disculpas. Poco después del tremendo papelón que protagonizaron, Insaurralde y Silva fueron obligados a pedir disculpas ante la prensa por decisión del técnico Barrios Schelotto.



Los defensores de Boca Juniors Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva se trompearon durante un ensayo táctico y el DT Guillermo Barros Schelotto los echó de la práctica realizada en el predio de Casa Amarilla.



Ambos compartían equipo azul sobre la cancha 3 del complejo ‘xeneize‘ y cuando la pelota estaba lejos de ellos, en el sector defensivo del conjunto rival, comenzaron a trenzarse de manera inesperada por todos.



Insaurralde, que acabó con su remera destrozada, inició el intercambio de golpes y Silva llegó a responder antes de que Santiago Vergini y Federico Carrizo se interpusieran entre los dos para calmar la situación.



Al desatarse la pelea, Guillermo tiró al piso la carpeta en la que tomaba apuntes de la práctica y corrió hasta el lugar para reprender a los jugadores y determinar su inmediata expulsión, con ademanes de disgusto por el episodio que fue tomado por algunas cámaras de televisión.

Momento. Jugando de compañeros se habían insultado y de pronto se dieron con todo. Un papelón más en Boca.



‘¡Afuera los dos!, ¿qué m... piensan que estamos haciendo acá? La p... madre, váyanse los dos y si quieren no vuelvan más‘, bramó el Mellizo cuando los jugadores se retiraban de la cancha.



Boca tenía previsto trabajar a puertas cerradas pero en el transcurso de la jornada Barros Schelotto autorizó el ingreso de la prensa en los 20 minutos finales.



Insaurralde, que en 2011 también se había peleado con Jesús Méndez durante una práctica en La Bombonera, marchó al vestuario por uno de los pasillos contiguos a la cancha, acompañado del kinesiólogo Leandro Bechakian.



Por su parte, Silva fue retirado por el preparador físico Javier Valdecantos rumbo a la zona del gimnasio, por la cancha 2 de césped sintético.



Una versión no confirmada indicó que ambos continuaron con la pelea en los vestuarios antes de tener una conversación a solas con Gustavo Barros Schelotto, ayudante de campo de su hermano Guillermo.

En esa charla, a los jugadores se les exigió pedir disculpas públicas, algo que estaba previsto a continuación, y se los notificó de que el caso será evaluado junto a los dirigentes para determinar eventuales sanciones económicas y deportivas.



Por caso, el presidente del club, Daniel Angelici, recibió un llamado inmediato mientras permanece de viaje en Estados Unidos y Guillermo dialogó más tarde con el entrenador de la Reserva, Rolando Schiavi, para analizar la incorporación de los dos a esa categoría inferior.



Barros Schelotto había colocado a Insaurralde y Silva como integrantes de un equipo con mayoría de titulares, sin arquero, que también integraban Leonardo Jara, Vergini, Fernando Zuqui, Fernando Gago y Nazareno Solís; Cristian Pavón, Gustavo Bou y Ricardo Centurión.





Juan Insaurralde - Defensor Boca

Juan Manuel Insaurralde asumió la responsabilidad por la pelea a golpes con su compañero Jonathan Silva en el entrenamiento, pidió ‘disculpas‘ y prometió que ‘no se va a volver a repetir‘ un episodio como el ocurrido ayer en Casa Amarilla.



El chaqueño, que a fines de 2010 protagonizó un hecho similar con Jesús Méndez, durante su primer ciclo en Boca, mostró su arrepentimiento en un mensaje público que compartió junto a Silva en la sala de conferencias del complejo Pedro Pompilio.



‘Lo que pasó pudieron verlo todos. Quiero pedir disculpas a ’Johny’, a mis compañeros, al cuerpo técnico, al club y a la gente. Lo que hice no estuvo bien, fueron cinco segundos de calentura‘, lamentó.

‘No es oportuno porque estamos viviendo un clima bueno y de repente todo esto hace que se genere una bola cuando en realidad no hay problema. Quiero pedir disculpas, no se va a volver a repetir‘, concluyó Insaurralde.





Jonathan Silva -Defensor Boca

El defensor de Boca Juniors Jonathan Silva dio por superado ayer el incidente a golpes con Juan Manuel Insaurralde en el entrenamiento, al asegurar que ‘es algo que le puede pasar a cualquiera‘.



‘Fue un momento de calentura, ya está, es algo que le puede suceder a cualquiera. Recién veníamos con el ’Chaco’ cag**ndonos de risa, está todo bien‘, aseguró el ex Estudiantes de La Plata.



Insaurralde y Silva se trompearon durante la práctica cuando compartían equipo en un ensayo táctico dispuesto por el DT Guillermo Barros Schelotto, que de inmediato los echó a los dos de la cancha.



Los jugadores, que podrían sufrir sanciones económicas y deportivas, se habían retirado del predio de Casa Amarilla pero fueron obligados a volver para ofrecer de manera conjunta unas disculpas públicas en la sala de conferencias ‘Antonio Carrizo‘, buscando terminar con el episodio.