Esta noche, en el Club Julio Mocoroa, habrá una reunión de boxeo con una decena de peleas amateur y el debut profesional del superwelter Federico Benitez, de 27 años, quien se medirá a 4 rounds con el cordobés, de Villa Dolores, Cristian Cortez (0-1-0). Ayer el local dio 69,3 kg y el visitante 69,8 kg. La reunión comenzará a las 21.30. Entradas: $400 la popular y $700 el ring side. El programa completo de peleas entre amateurs, es el siguiente: Santiago Castro (Landini) vs. Miguel Paredes (Esc. L. Martínez), categoría mediano. Milto Fernández (Mocoroa) vs. Luciano Luna (Landini), peso ligero. Gabriela Páez (San Damián) vs. Vanesa Aguilera (Impacto Box); Ramón Manrique (Mocoroa) vs. Matías Sarmiento (Esc. L. Martínez); Gonzalo Araoz (San Juan) vs. Luciano Ramírez (Mendoza); Carlos Herrera (SJU) vs. un rival mendocino a confirmar. Valentina Fernández (SJU) vs. Celeste Pedraza (Córdoba), minimosca. Tadeo Castro (SJU) vs. Matías Herrera (CBA), ligero; y Leandro Rodríguez (SJU) vs. Pedro López (CBA).