En lo alto. Juan Prieto, Juan Palladini y Washington Roberto son los ciclistas sanjuaninos que representaron de la mejor manera a la provincia en Entre Ríos.

Que San Juan es capital nacional del ciclismo no quedan dudas y eso abarca todas las categorías y ramas. El ciclismo Master y Elite II, como ahora se denomina al ciclismo libre, viene de representar de la mejor manera a San Juan en el Campeonato Argentino que se desarrolló el pasado fin de semana en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. Washington Roberto en Elite II y Juan Prieto en Master A1, le dieron a San Juan sendos campeonatos en sus categorías y Juan Domingo Palladini fue subcampeón en la Master C2.



Para los tres lo conseguido tiene una validez importante a nivel personal. Para Washington, el pibe de la "Distribuidora Bonomo", el Argentino no estaba en sus planes. "Es un titulo especial por la forma en la que se dio, porque una semana antes decidí correr. No lo había preparado bien y cuando llegué vi que había un gran nivel, por suerte se me dio", expresó quien anteayer cumplió los 20 años. Prieto en tanto, ya se había dado el gusto de subir a lo alto del podio en el Panamericano pero quería coronarse en la CRI del argentino. "La preparé con anticipación, era una meta personal que pude cumplir", valoró. Palladini, en tanto, quien supo ganar clásicas en la década del "90 volvió a la actividad hace dos años y la medalla de plata significó un premio a su sacrificio. "Estar lejos del ciclismo me llevó a engordar, estuve pesando 125 kilos, me propuse volver al ciclismo y empecé a adelgazar, por eso esta medalla representa mucho para mí", expresó.



¿El futuro?

El ciclismo Master y Elite II no tienen en la mira próximas competencias. Julio Carrión, presidente de la Asociación, expresó su deseo de contar con apoyo para poder organizar pruebas. "Lo ideal sería conseguir permiso en alguno de los autódromos, hemos intentado pero es complicado".

Los campeones

WASHINGTON ROBERTO

Campeón Elite II

"Por el nivel de competidores que había y porque no preparé este Campeonato Argentino como hubiese querido, este título es especial. Es una gran motivación para el cierre de la temporada y para ponerme nuevas metas".

JUAN PRIETO

Campeón CRI Master A1

"Para nosotros esto es muy importante porque hacemos el mismo sacrificio que hace un ciclista profesional. No es un hobby, nos preparamos siempre para ganar. Era una meta personal ser campeón argentino y lo pude lograr".