Francia, actual campeón mundial y candidato al "bi", se convirtió en el primer seleccionado clasificado a los octavos de final del torneo ecuménico de Qatar 2022 al vencer a Dinamarca por 2 a 1, con dos tantos de su astro Kylian Mbappé, en el estadio 974, en la continuidad del grupo D. Mbappé, a los 16 minutos y 40m. del segundo tiempo, lideró a los franceses, mientras que Christensen marcó el empate momentáneo. Con este resultado, Francia, que goleó a Australia, por 4 a 1 en la jornada inaugural de la zona, quedó con 6 puntos y Dinamarca 1. Como se analizaba en la previa, Francia y Dinamarca dejaron en claro que el buen trato de la pelota y la prevalencia de lo técnico, en cada momento en el que entraron en contacto, se hicieron presentes.

El conjunto francés estableció las reglas de la dinámica del juego, mostró sus credenciales con la velocidad de sus delanteros, el buen control y técnica de sus mediocampistas y sobre todo acorraló a Dinamarca, que en los antecedentes cercanos le propinó dos derrotas.

Festejos. En Francia, la clasificación adelantada se vivió más que intensamente.

El descanso le permitió acomodar las piezas a Dinamarca, ya la posesión se volvió repartida aunque se encendieron las alarmas de los espacios en el fondo: un escenario ideal para buscar a Mbappé con pelotas largas a las espaldas de los grandotes del fondo danés.

Y justamente la figura de Paris Saint Germain despegó en una contra, condujo por su costado y en una gran jugada colectiva definió luego de la asistencia de Theo Hernández en la síntesis de una ejecución perfecta. Nuevamente Mbappé, con una diagonal notable, aprovechó una salida tardía del arquero rival para meter a Francia en octavos de final y con el liderazgo casi asegurado.

Deschamps guarda cartas

El entrenador del seleccionado de fútbol de Francia, Didier Deschamps, advirtió que pondrá mayoría de suplentes en cancha, una vez conseguida la clasificación a octavos de final, en el encuentro de la tercera fecha del grupo D ante Túnez, a jugarse el miércoles próximo en Al Rayyan. "No correré ningún riesgo. No me pregunten esta noche cuántos serán, pero rotaré", dijo el director técnico del vigente campeón del mundo, tras la victoria 2-1 sobre Dinamarca, resultado que permitió el pasaporte a octavos de final del Mundial Qatar 2022. "Hay un tercer juego; tenemos que respetar la competencia y a nuestros oponentes. Pero haremos cambios", aseguró el DT, de 54 años, en conferencia de prensa.