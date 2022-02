Platense venció a Talleres de Córdoba por 1 a 0, en partido jugado en Vicente López, por la primera fecha de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional.

En la T cordobesa hizo su debut oficial el defensor sanjuanino Francisco Álvarez, quien ingresó a los 42 del segundo tiempo, minutos antes del gol del triunfo del Calamar.



En su regreso al club que lo formó, el goleador Gonzalo Bergessio puso su sello para regalarle la victoria al 'calamar' en el tercer minuto de los adicionados al final del cotejo.



El dueño de casa inició el encuentro con el debut de tres de sus refuerzos: el zaguero uruguayo Haibrany Nick Ruíz Díaz; el mediocampista Nicolás Delgadillo y el regreso de uno de sus ídolos, el centrodelantero Gonzalo Bergessio. Este último fue quien brindó un mayor y criterioso despliegue, para culminar como figura al definir el partido con un tremendo cabezazo.



En tanto, Talleres llegó a Vicente López con la presentación oficial de su nuevo entrenador Ángel Guillermo Hoyos -exvolante de la institución, iniciado en Banfield y con paso por Boca Juniors y exDT de Aldosivi-.



Precisamente, el conductor táctico le ofreció al equipo cordobés el debut de cinco de los refuerzos incorporados: los defensores Matías Catalán y Ramiro González; los mediocampistas Matías Esquivel y Rodrigo Garro; más el centrodelantero Federico Girotti. Los tres primeros cumplieron con un aceptable desempeño y los otros dos no llegaron a responder a las expectativas generadas.



En cuanto al espectáculo desarrollado en el primer tiempo, no pasó de lo discreto, aunque una incursión ofensiva del lateral derecho visitante Catalán, que culminó con un violento remate que supo controlar el arquero Jorge De Olivera (6 min), impresionó como una promesa de algo mejor.



Sin embargo, ambos elencos se alternaron en el predominio del juego, con solo buenas intenciones porque nada pudieron concretar de lo que se propusieron, y tanto fue así que recién en los pasajes finales cada ataque generó su única situación profunda.



Primero fue la del 'Calamar', con un centro de Horacio Tijanovich para la carga de Bergessio, que cabeceó por encima del travesaño; y luego llegó la de la 'T , con una veloz réplica que definió Girotti desde fuera del área con un derechazo que rozó el caño izquierdo de la valla local.



Más intensos y ambiciosos movimientos ofreció Platense en el segundo período, aunque continuó con la falta de precisión para ser más profundo ante el conjunto adversario, que pese a las permanentes indicaciones de Hoyos para que sus dirigidos practicarán su idea de juego atildado, con buen traslado de la pelota y ataques directos, no tuvo mejores respuestas.



Al final, cuando nadie imaginaba un cierre emotivo, apareció el eterno goleador Bergessio para recibir un perfecto centro del ingresado Ignacio Schor y aplicar un preciso cabezazo que Guido Herrera, pese a su desesperado manotazo, no pudo evitar que se transformara en la conquista local (45 + 3 minutos).



Una victoria que en definitiva fue justa porque el 'marrón' fue el que más arriesgo, con el regreso del ídolo que le brindó un cierre emotivo ante la efervescencia de su parcialidad ovacionándolo, mientras que el centrodelantero hacia el clásico gesto de que lleva a Platense en su corazón.



Por la segunde fecha, Platense visitará a Atlético Tucumán, el jueves 17 a las 21.30; mientras que Talleres, en el mismo día y horario recibirá a Unión, de Santa Fe, que viene de superar nada menos que al vigente campeón argentino River Plate.



Síntesis



Platense: Jorge De Olivera; Augusto Schott, Haibrany Ruiz Díaz, Gastón Suso y Juan Infante; Hernán Lamberti e Iván Gómez; Horacio Tijanovich, Nicolás Delgadillo y Brian Mansilla; Gonzalo Bergessio. DT: Claudio Spontón.



Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Ramiro González, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Fernando Juárez y Juan Méndez; Matías Esquivel, Rodrigo Garro y Héctor Fértoli; Federico Girotti. DT: Ángel Hoyos.







Gol en el segundo tiempo: 45 + 3m, Bergessio (P).



Cambios en el segundo tiempo: 9m, Ignacio Schor por Delgadillo (P) y Nicolás Bertolo por Mansilla (P); 22m, Juan Cruz Esquivel por Matías Esquivel (T); 30m, Frack González por Tijanovich (P); 41m, Kevin Andrade por Suso (P) y Franco Baldassarra por Gómez (P); 42m, Francisco Álvarez por Pérez (T) y 44m, Ángelo Martino por Fértoli (T).



Amonestados: Mansilla, Tijanovich y Bergessio (P). Diaz, M. Esquivel y Girotti (T).







Árbitro: Leandro Rey Hilfer.



Estadio: Ciudad de Vicente López (Platense).