Buen arranque. Nicolás García Turesso tuvo una positiva jornada de apertura en el GP3 y buscará un nuevo podio en la divisional, ya que participó de la carrera que la categoría disputó en marzo junto al MotoGP.

Con sólo unas vueltas en simulador y una caminata a pie por la pista, a Nicolás García Turesso (15) le bastó para ir encontrándole los secretos al Circuito San Juan Villicum y lograr el segundo mejor tiempo en la general de las prácticas del GP3 de las Américas, pese a que ayer giró por primera vez. Fue la referencia local de la "armada" sanjuanina que hoy afrontará la primera carrera y tendrá a ocho representantes en pista.

En acción. Luis Mercado buscó adaptarse a una moto en la que no logró encontrar la mejor posición de manejo. Quedó 12do en la general.



García (Kawasaki Ninja 400) registró 2m08s228 y quedó a 964 milésimas de Lautaro Espejo, el mejor en los entrenamientos. Hoy el GP3 disputará la clasificación a las 9,30 y la Carrera 1 a partir de las 12,10 (10 vueltas).



"El trabajo que hizo Horacio Más sobre la moto fue increíble. Además yo me sentí muy cómodo, es una pista que se adapta a mi estilo de manejo", dijo García. A su vez, Mauricio Quiroga quedó 6to en la general; Luis Mercado se ubicó 12do; Diego Jurado, 14to; Cristian Correa, 17mo; Carlos Morales, 18vo; Matías Soto, 26to; y Juan Ignacio Rodríguez no pudo girar.



Los sanjuaninos tuvieron una jornada dispar, pues mientras Quiroga, Jurado y Correa buscaron mejor sus tiempos vuelta a vuelta; Mercado tuvo problemas de adaptación en la posición de la moto; la KTM de Morales se vio afectado por temperatura del motor; Soto no encontró el mejor balance y a Rodríguez no le llegó la moto a tiempo.

Debutante. Otro debutante sanjuanino fue Cristian Correa, quien a sus 40 años está cumpliendo uno de sus sueños.





En la SBK



El Superbike Latinoamericano se presenta por primera vez y el mejor en las tandas de ayer fue el brasileño Danilo Lewis, mientras que Luciano Ribodino fue el mejor argentino, al ubicarse segundo. Hoy, el SBK Latinoamericano disputará su Carrera 1 a las 14,20.



Lowes junto a Rea



El Kawasaki Racing Team anunció la contratación de Alex Lowes para la temporada 2020 del Superbike. El piloto inglés se asociará con el quíntuple campeón Jonathan Rea, quien cumplirá la segunda temporada.



Las entradas



Se pueden adquirir en las boleterías del autódromo a los siguientes precios: campo VIP: 1.650 pesos, Panorámica: 3.225, Tribuna Premium: 3.120, discapacitados 1.650 y boxes: 9.675, ingreso adicional a Paddock: 1.780.

Presentación

Anoche se presentó oficialmente el Superbike con la presencia de las autoridades. En un hotel de Capital la cita contó con la presencia del secretario de Deportes Jorge Chica, la ministra de Turismo Claudia Grynszpan y Magui Stagnaro, representante del OSD. También asistieron los pilotos Álvaro Bautista, el cordobés Tati Mercado y el sanjuanino Luis Mercado.