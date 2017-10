El Tigre. Gareca dijo que Perú depende de sí mismo, pero que aún no han ganado nada.

El entrenador de Perú, Ricardo Gareca, afirmó que Perú dio "un paso importante" para clasificarse al Mundial de Rusia, pero advirtió que no hay nada asegurado. "Sacamos un resultado. Aunque vinimos a ganar, sacar un resultado en Argentina es difícil. Hicimos el partido que queríamos hacer, pero nos faltó prosperar más en ataque", dijo Gareca tras el partido de la penúltima jornada jugado en la Bombonera.



"Llegar a una clasificatoria dependiendo de nosotros con nuestra gente de local es importante. No tenemos nada asegurado. Vamos a enfrentar a una selección que perdió y que está necesitada de ganar. En la última jornada puede pasar cualquier cosa. Lo rescatable de esta situación es que dependemos de nosotros mismos", enfatizó.



"Dimos un paso importante pero no hemos conseguido absolutamente nada", puntualizó.