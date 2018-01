El colombiano Fernando Gaviria cumplió con el compromiso de manera tan veloz como cuando encara los 200 metros finales de las carreras donde busca la victoria. No se preocupó en ningún momento en demostrar un mínimo grado de amabilidad.

Joven, figura del pelotón internacional, el colombiano Fernando Gaviria dista mucho de sus compatriotas que desde hace años brillan en el fútbol argentino que donde van muestran la simpatía y alegría propia de su tierra. Ayer por la tarde cumplió con el compromiso de atender a la prensa sanjuanina y se notó que estaba muy apurado.



La nota con DIARIO DE CUYO duró lo que dura un sprint suyo, 20 segundos. Contestó de mala gana y demostró que, justamente por ser joven, debe aprender algunas cosas propias de su profesión. Puede ser y está bien que no le guste agradar. Al fin de cuentas, es su derecho. Pero él es un personaje público que trabaja de ciclista profesional y que debe sus ingresos a empresas que apoyan a su equipo, y a las que les interesa que sus productos tengan espacio en los medios, ya sea televisivos, radiales o escritos.



Hecha la presentación de este eximio ciclista, que, por talento y capacidad, está escribiendo y escribirá páginas de oro en la historia del ciclismo mundial. Que su objetivo de máxima para 2018 será el Tour de Francia lo sabe todo el mundo que sigue al ciclismo por Internet. Por lo que la idea era consultarle un par de temas referidos a su relación con quien es su lanzador, el argentino Maximiliano Richeze. Sobre el tema fue escueto. "Siempre ha sido buena", contestó.



Cuando se le intentó sacar alguna otra palabra al respecto, teniendo en cuenta la edad (Maxi es 11 años mayor) y gran experiencia, sobre si lo toma como hombre de consulta, se limitó a responder: "No, sólo somos dos corredores normales dentro de un mismo equipo".



Dada la locuacidad del interlocutor y observando que no tenía ganas muchas ganas de cumplir con una de sus obligaciones fuera de la ruta, la última consulta fue referida a la preparación previa para el Tour, si la misma distaba mucho de la realizada el año pasado para el Giro y si Milan-San Remo, como lo comentó (en exclusiva a DIARIO DE CUYO) era uno de los objetivos previos la Grand Boucle, a la que asistirá por primera vez en su cuarto año dentro del equipo, respondió: "Cambia mucho. Milan-San Remo es una carrera más. Antes del Tour hay muchas carreras". Mi abuela diría, "más claro, echale penca". El hombre no tenía ganas de hablar y cuando eso ocurre, no hay muchas vueltas, la entrevista se termina.



Quien se dio cuenta de la incómoda situación fue el director deportivo del equipo, el italiano Davide Bramati, quien se apersonó hasta la movilidad para insistir en que "Fernando no ha entendido que era tan corta la entrevista, por favor, sube y haz otras preguntas". Atendiendo a su amabilidad el equipo de DIARIO DE CUYO volvió a la sala VIP del primer piso del Hotel Del Bono Park, donde se le sacó un par de palabras más referidas al ciclismo de Colombia. Nada trascendente. El embalaje había terminado hacía unos minutos. Y... ¿lo ganó Gaviria?

El año pasado ganó cuatro etapas del Giro de Italia. Este año se ha puesto como objetivo el Tour de Francia.

Desde San Juan al Giro



La primera y cuarta etapa de la Vuelta a San Juan del año pasado fueron las dos primeras de las 14 victorias que consiguió Fernando Gaviria en el 2017. Compartió con, su ahora ex compañero del Quick-Steep Floors, el alemán Marcel Kittel (ahora en el Katusha Alpecin), el privilegio de ser los más vencedores de la temporada.



Al año que comenzó en la Avenida de Circunvalación, le agregó el triunfo en la primera etapa de la Volta ao Algarve, la sexta etapa de la Tirreno-Adriático. Las etapas 3, 5, 12 y 13 del Giro de Italia. La cuarta etapa del Tour of Britain. La general de la Kamp. van Vlaanderen, carrera belga de una etapa. Y cuatro etapas del Gree - Tour of Guangxi (China), las tres primeras y la sexta.



Es multicampeón mundial de ciclismo en pista: Omnium y Madison juvenil. Omnium, elite, en 2014, 15 y 16. También ganó el Panamericano sub-23 en ruta 2014 y doble campeón panamericano de pista en Omnium y Persecución por equipos en el año 2015.