Revancha. Gerardo Tivani integró la fuga junto a Rosas e Ibarra (Puertas de Cuyo), Naranjo y Escuela (AVF), Monte (Ureña) y Castro (Rawson). El pocitano pudo tomarse revancha debido a que en los dos últimos años había culminado en el segundo lugar.

Los triunfos toman más valor cuando requieren de sacrificio, de mucho más esfuerzo. Por eso la victoria terminó siendo doblemente especial para Gerardo Tivani, ciclista de la Municipalidad de Pocito, quien se impuso ayer en el "Circuito Albardón", por la cuarta fecha de la temporada sanjuanina de ruta. La prueba, que constó de 125 kilómetros, fue completada por 2h52m13s. Laureano Rosas (Puertas de Cuyo) y Kevin Castro (Mun. de Rawson) completaron el podio. Organizada por la Unión Vecinal Manuel Belgrano, la carrera contó con la participación de 83 competidores debido a las bajas de Leandro Velardez y Ariel Valdez, quienes en la previa de la competencia sufrieron un accidente de tránsito (ver aparte).

El circuito albardonero, al que se giró en 12 oportunidades, tuvo una fuga que se robó el protagonismo toda la jornada. La integraron Gerardo Tivani (Mun. de Pocito), Nicolás Naranjo y Ricardo Escuela (Ag. Virgen de Fátima), Laureano Rosas y Emiliano Ibarra (Puertas de Cuyo), Kevin Castro (Mun. de Rawson) y Francisco Monte (Ureña). Entre ellos le pusieron el pecho al viento y viajaron al frente del pelotón cuando estaban comenzando el tercer giro. Fue tanto el empeño que rápidamente ya le habían sacado más de un minuto de diferencia al pelotón. El grupo mayoritario los dejó ir y fue así que los fugados llegaron a sacar hasta 2m52s de ventaja. Ya pasando la séptima vuelta el desgaste arriba comenzó a sentirse mientras atrás el SEP de cabeza tiró el pelotón y la diferencia se fue acortando. Entre los fugados en un momento no hubo acuerdo y el corte amenazó por romperse, pero al final entre los siete volvieron a ponerse de acuerdo para aguantar hasta el final. Faltando menos de dos vueltas para el final, Tivani pinchó y le puso suspenso al cierre. Pero rápidamente conectó y sabiendo que de ese grupo saldría el vencedor, en las apuestas quizás Rosas y Escuela eran los candidatos ya que sus compañeros Ibarra y Naranjo hicieron el desgaste para que ellos llegaran bien a la definición. Pero no fue así, porque en el Parque Latinoamericano fue Gerardo Tivani el que abrió el paso. El "Flaco" venció a todos en el sprint final y pudo tomarse revancha de los dos años anteriores cuando había finalizado en la segunda ubicación.

De lujo. Todo Albardón salió a las calles para ver el paso del pelotón, como lo hizo este aficionado arriba de una loma en Ruta 40.

LA PALABRA DEL GANADOR

"Por fin se me pudo dar el triunfo"

Venía pegando en el palo en las últimas dos ediciones. Siempre subiendo al podio en este Circuito Albardón pero codeandose de cerca con la victoria. Hasta que esa racha se cortó ayer y Gerardo Tivani ahora sí pudo quedarse con la competencia albardonera. El ciclista de la Municipalidad de Pocito, se impuso en el sprint ante otro embalador nato como Laureano Rosas (Puertas de Cuyo) y a otro al que le sobran ganas como Kevin Castro (Municipalidad de Rawson). "Estoy muy contento, sin palabras" abrió exhausto el ganador. "Venía haciendo las cosas bien y no se me daban. Este triunfo es para mis compañeros, porque el equipo hizo un inmenso trabajo para que yo vaya tranquilo arriba y gracias a Dios no los defraudé", comentó. "El lunes cuando tuvimos el asado porque había ganado Juan (Melivillo) el intendente (Fabián Aballay) me dijo "el domingo voy a ver como ganas"", expresó el ganador entre risas.

Sobre la pinchadura que sufrió y que casi lo saca de la pelea cuando la carrera ya estaba en plena definición, sostuvo: "Pensé que no enganchaba mas porque se me iban pero en el final venia con lo justo, no dudé ni un segundo y las piernas no me defraudaron", comentó feliz el mayor de los Tivani que como ya es un clásico le dedicó el triunfo a su familia, su novia y sus amigos.

El fin de semana próximo será turno de la primera clásica de la temporada sanjuanina cuando se dispute ni más ni menos que la Doble Chepes.





Un susto

La Agrupación Virgen de Fátima tuvo dos bajas ayer. Es que los ciclistas Leandro Velárdez y Ariel Valdéz sufrieron un accidente de transito en Chimbas cuando se trasladaban hacia Albardon y el auto volcó. Por fortuna fueron sólo golpes.