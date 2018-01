Sincero. Tal cual es su estilo, así se mostró el bahiense.

El astro argentino Emanuel Ginóbili reconoció que su ausencia en el Juego de las Estrellas de la NBA, que se realizará el mes próximo en Los Ángeles, "es lo más justo".



El bahiense, de 40 años, diferenció que el All-Star "no es un Oscar o un Martín Fierro a la trayectoria sino un premio a los mejores jugadores de la temporada", mérito del que se autoexcluyó en su habitual columna del diario La Nación.



"Debo confesar que al principio, cuando comenzó esta campaña del All-Star, me resultaba un poco divertido ver cómo algunos creían, convencidos, que yo merecía estar ahí. Pero si uno mira, despojado de emociones, cómo se desarrolla la NBA y se detiene en los números, en la influencia de ciertos jugadores en sus equipos, se da cuenta de que no había ninguna chance de que yo entrara", asumió.



Ginóbili reunió el apoyo de 1,8 millones de fanáticos en la votación de los guardias de la Conferencia Oeste pero no le alcanzó para ganarse un lugar porque quedó relegado en la elección de los jugadores de la liga estadounidense y la prensa especializada.