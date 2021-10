Godoy Cruz de Mendoza empató 2-2 frente a Newell's OId Boys, con la vuelta a la cancha de los hinchas del "Tomba", por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El equipo mendocino, que dio vuelta un 0-2 en el Estadio Feliciano Gambarte, continúa de racha positiva desde la llegada del entrenador Diego Flores (exintegrante del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa en el Leeds United inglés), con tres victorias, la última una goleada 4-1 sobre Independiente en Avellaneda, y ahora dos empates.



En un día soleado y con el regreso de los hinchas del 'Tomba' a la cancha, que recordaron con cantitos al uruguayo Santiago 'Morro' García (fallecido en febrero), Godoy Cruz y Newell's mostraron un espectáculo entretenido, con buen ritmo, muchas llegadas y un total de cuatro goles.



En el primer tiempo fue más el equipo dirigido por Fernando Gamboa, que no podía convertir sobre todo por las buenas intervenciones del arquero Juan Espínola (le tapó dos a Nacho Scocco). También Godoy Cruz tuvo algunas llegadas interesantes.



A los 18 minutos, en una jugada desafortunada para Newell's, el árbitro Nicolás Lamolina consideró que no fue penal una falta clara de Espínola sobre Maximiliano Comba (antes hubo otra jugada polémica donde los rosarinos pidieron penal) y Scocco comenzó a mostrar molestias.



El gol de Newell's llegó a los 30 del primer tiempo, cuando Manuel Capasso conectó en el área tras un tiro libre, la pelota rebotó en Leonel González y se metió en el arco de Espínola. Un minuto después, Nacho Scocco debió salir por lesión.



Cuando estaba finalizando el primer tiempo, Elías López le cometió un absurdo penal al ingresado Justo Giani, que el "Churri" Cristaldo transformó en gol.



Godoy Cruz salió a buscar desde el inicio del complemento y a los 12 minutos llegó un envío largo de Elías López que peinó Martín Ojeda para el descuento del local.



El conjunto mendocino no se resignó y continuó en la búsqueda del gol. Nuevamente Ojeda, tras una buena jugada colectiva, encaró por la izquierda, tiró el zurdazo y convirtió el empate definitivo.