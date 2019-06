Se suma. Martín Astudillo es un técnico joven, que dirigió a Gimnasia e Independiente Rivadavia de Mendoza. Aparece entre los posibles técnicos.

Finalmente la novela que durante cuatro días puso el nombre del director técnico Víctor Nazareno Godoy en Sportivo Desamparados, tuvo su desenlace ayer. El ex director técnico de San Jorge fue anunciado el miércoles por la tarde como nuevo entrenador del Víbora para dirigir la próxima temporada del Federal "A", pero 24 horas después el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA dio a conocer la sanción tras la "sentada" que realizó San Jorge ante Alvarado en la final del domingo último por el ascenso a la B Nacional. Sancionó duramente a San Jorge con la pérdida de la categoría (deberá jugar el Regional Amateur), castigó con 8 fechas de suspensión a los nueve jugadores que se sentaron en la cancha y suspendió por 12 fechas a todo el cuerpo técnico que encabezaba Godoy.



Eso no cayó bien en la dirigencia de Desamparados, que si bien había arreglado de manera informal con el DT, recién el lunes 1 debía firmar el contrato, algo que finalmente no se hará porque Sportivo decidió dar marcha atrás y reabrir la búsqueda de entrenador.

Hoy se confirmaría al DT. El inicio de la pretemporada será el 17.

Allí, en esa extensa lista de técnicos que ya manejaba Sportivo antes de la contratación frustrada de Godoy, reflotaron tres nombres: Mauricio Magistretti, Armando Salvador Ragusa y Martín Astudillo. Magistretti dirigió a Desamparados en el Argentino A del 2006-2007, en el que el puyutano ganó el Apertura pero fue sancionado en el Clausura por el polémico empate ante San Martín de Mendoza en que sancionó al sanjuanino con la perdida de puntos. Ragusa, el rosarino de mil batallas, viene de dirigir a San Martín de Formosa y cuenta con la experiencia de haber dirigido en Federales. En tanto que Astudillo, es mendocino, tiene 44 años y dirigió en la B Nacional a Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia de Mendoza.