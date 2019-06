El principio del fin. Los jugadores de San Jorge abandonaron la final ante Alvarado y fueron duramente sancionados por la AFA. En eso se ve implicado Sportivo que contrató 24 horas antes de la sanción a todo el cuerpo técnico tucumano.

Una novela sin fin. Es más, atraviesa su capítulo más relevante, e impensado quizás para Desamparados que entró como actor secundario a la trama y ahora le tocará bailar con la más fea. Es que ayer por la tarde se conoció la sanción para San Jorge de Tucumán y para su ahora ex técnico Víctor Nazareno Godoy: el DT, recientemente contratado por Sportivo, deberá cumplir 12 fechas de suspensión y si bien apelarán, su llegada a San Juan quedó en duda aunque la contratación sería irreversible.



El fallo lo dio a conocer el Consejo Federal de la AFA ayer pasadas las 18 horas. En el mismo se determinó sancionar duramente a San Jorge de Tucumán por haberse negado a continuar el encuentro que perdían por 1-0 ante Alvarado de Mar del Plata por la final del Federal "A". Ese cotejo estuvo teñido de una gran polémica por la "sentada" que realizaron los jugadores del club tucumano disconformes con el arbitraje del santafesino Adrián Franklin. El partido se vio suspendido y Alvarado festejó su ascenso a la B Nacional sin terminar el cotejo: ayer se determinó castigar a San Jorge con el descenso de categoría, sancionar a todo el cuerpo técnico que contrató Desamparados recientemente con 12 fechas de suspensión y a jugadores, que también eran pretendidos por el Víbora con varias fechas (ver aparte).



Ahora restará conocer cómo actuará Desamparados, que se ve implicado en una situación en la que no debiera estar. Su presidente Juan Valiente se mostró sorprendido apenas conocida la sanción pero dijo que deberán "volver a negociar" y negó rotundamente que Sportivo deba hacerse cargo de la multa económica. "Pediremos la reducción de la pena, pero no creo que Desamparados deba hacerse cargo de la multa económica, Godoy deberá negociar con los dirigentes de San Jorge. El contrato estaba supeditado a la sanción, habrá que sentarse a negociar nuevamente", comentó el mandamás de Sportivo. Valiente fue quien cerró la negociación en Buenos Aires el miércoles por la tarde, si bien 24 horas después se dio a conocer la sanción, Godoy nunca firmó contrato con la institución víbora, es decir que el acuerdo se hizo de palabra y el trámite formal se realizaría el próximo lunes. Una alta fuente vinculada a la contratación manifestó ayer que "no habrá marcha atrás en la contratación", es decir que Godoy y compañía intentarán -por su cuenta- reducir la pena al menos a cuatro fechas, el lunes firmarán contrato y en la segunda quincena de julio llegará a San Juan para comenzar la pretemporada.



La novela de Godoy por el momento no cae bien en Puyuta. Sportivo esperará el desenlace pero por el momento, le toca bailar con la más fea.

Godoy, Alejandro Batalla (AC) y Ezequiel Avellaneda (PF), todos fueron sancionados con 12 fechas.

Se cayeron los posibles refuerzos

Sin dudas fue una tarde negra para Desamparados apenas conocida la sanción ayer. Es que si bien la pena afectó principalmente al cuerpo técnico, también fueron sancionados varios futbolistas que pretendía el Víbora. El fallo, que determinó el descenso a San Jorge, que el próximo año deberá jugar el Torneo Regional Federal Amateur, castigó también a nueve jugadores de los cuales Desamparados pretendía al menos a dos de ellos: Ricardo Marcelo Tapia (foto) y Emanuel Marcelo Cuevas. Ellos al igual que Nicolás Carrizo, César More (que ayer había sido anunciado como refuerzo de Nueva Chicago, club que luego desestimó la contratación), Claudio Pérez, Roque Serrano, Albano Leonel Pavón, Martín Peralta y Maximiliano Nuñez, deberán cumplir con ocho fechas de suspensión, una pena demasiado dura para los futbolistas que les dificultará encontrar club que requiera de sus servicios.



Además, el Tribunal de Disciplina desestimó la protesta que habían realizado el club Achirense de Entre Ríos sobre Güemes de Santiago del Estero y Guaraní Antonio Franco de Misiones sobre Central Norte de Salta, ambos por finales del Regional Amateur, corroborando así los ascensos de Güemes y Central Norte que jugarán la próxima temporada en el Federal A. Ambos encuentros también habían generado polémica por fallos arbitrales cuestionados por los clubes implicados, que no tuvieron respuesta por el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

Otro castigo para el "Chacarero" por "exceso verbal"

Entre otro de los fallos que dio a conocer ayer el Consejo Federal de la AFA, se conoció otro castigo para San Martín de Mendoza, equipo que eliminó Peñarol en la final de la zona Cuyo del Regional Amateur. Esta vez el castigo fue para el presidente de San Martín, Gabriel Mostaccio, con un año de suspensión por "exceso verbal". Tras la eliminación del Chacarero, el titular del Albirrojo manifestó su malestar en los medios de comunicación y esto no cayó para nada bien en el Consejo Federal. "Nunca vi una cosa tan grosera en 50 años de fútbol. Mientras esté esta gente no presento más a la institución en estos Torneos Federales. Cualquiera que se enfrenta a los equipos de los amigos del poder, sufren las consecuencias. Cuando suban todos los amigos nos tocará el turno a nosotros. En mi vida se los voy a perdonar a Tapia y a Toviggino. Más allá de que sea sancionado, voy a trabajar para erradicarlos de la conducción de AFA", fueron parte de sus dichos.