No fue. Michel García tuvo el gol en sus pies pero le sacaron la pelota en la línea. En el fútbol siempre es necesaria la suerte y eso no tuvo Sportivo ayer.

Perder como local por 3 a 0 fue algo jamás imaginado en el plantel. Por eso las sensaciones post partido lógicamente no fueron las mejores y fueron pocos quienes se animaron hablar. El capitán Alfredo González Bordón expresó: "No merecíamos esto pero por jugadas desafortunadas terminamos pagándolo muy caro. No tuvimos ninguna hoy", contó el defensor aduciendo a que la poca suerte que tuvo Desamparados ayer. Igual el capitán confía en ir por el milagro a Tucumán: "Este grupo siempre va para delante, en el fútbol no hay nada dicho y todo puede pasar".



En la misma línea se expresó Carlos Fondacaro, quien ayer jugó de defensor y terminó dejando al equipo con uno menos: "Cometimos errores y lo pagamos caro. Igual esto no está cerrado y a Tucumán este equipo irá por todo", sostuvo. Por su parte, su DT Víctor Andrada hizo hincapié en levantarle la moral al equipo: "Los errores que cometimos nos costaron el partido. Nos caímos pero tenemos que levantarnos rápido. Tendremos que levantar mucho anímicamente porque hay que tener en claro que queda un partido más y con fe podemos ir y dar batalla", expresó.