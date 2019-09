Mesura. Alfredo Grelak intensificó el trabajo pero frenó decisiones de cara a la definición del equipo que jugará este domingo en Carlos Casares.

Con tiempo pero sin pausa, Alfredo Grelak decidió encarar el cierre de su primera semana al frente de San Martín dejando la definición de la formación que marcará su debut para el último entrenamiento en San Juan antes de viajar a Carlos Casares donde el domingo visitará a Agropecuario por la cuarta fecha de la Zona A a partir de las 16. Este jueves fue día de fútbol y como tal se lo veía venir, Grelak decidió retocar poco en nombres y sistema aunque sin definiciones de ningún tipo. Es que el modelo que utilizó en su interinato Garelli en Santiago del Estero fue más ambicioso desde lo posicional con línea de cuatro, tres volantes y tres delanteros. De ese sistema, Grelak ya acusó recibo y si bien lo probó también realizó otras variantes tácticas y de nombres que no confirmaron nada respecto de los once que jugarán en Carlos Casares.



Ardente en el arco; Rafael Barrios, Francisco Álvarez, Facundo Monteseirín y Raúl Iberbia en la defensa serían en principio los nombres que se repetirían. Pero del medio para adelante, vienen todas las especulaciones posibles porque del modelo de tres volantes que se vio en Santiago del Estero con Marcos Gelabert por la derecha, Luis Jerez Silva por el centro y Julio Ramírez por la izquierda, se puede llegar a presumir que habría un retoque buscando tal vez más marca y contención. Eso condicionaría el modelo de los tres delanteros del partido del pasado domingo cuando jugó con Martín Bravo, Pablo Palacios Alvarenga y Matías Giménez. Si Grelak optara por más marca, uno de estos puntas sería el sacrificado.



Queda la última práctica de este viernes en San Juan y eso servirá para cerrar una semana intensa en Concepción donde el cambio de entrenador se llevó toda la atención.



Del otro lado, en Agropecuario, todo parece decidido y su entrenador Felipe De la Riva tendría ya confirmado darle revancha a los mismos once que perdieron ante Estudiantes de Caseros. Así, el Sojero formaría con: Martín Perafán; Exequiel Narese, Ezequiel Parnisari, Federico Rosso, Nicolás Dematei; Emiliano Tellechea, Jonathan Blanco, Emanuel Molina, Mariano Miño; Alejandro Gagliardi y Matías Defederico. Un equipo con nombres importantes.

La quinta fecha



Si bien resta confirmación, Atlético San Martín recibiría a Barracas Central por la quinta fecha el domingo 15 a partir de las 17 en el Pueblo Viejo. La fecha comenzaría el jueves 12 Jueves con Belgrano-Temperley (TV) y seguiría el viernes 13 con Estudiantes Bs. As.-Dep. Morón (TV), en el clásico.

Abre la cuarta fecha de la A

Barracas Central recibirá a Estudiantes de Buenos Aires y Deportivo Morón hará lo propio con Belgrano de Córdoba, los dos partidos por la zona 1, en el inicio de la cuarta fecha de la Primera Nacional. Desde las 15.30 y en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, Barracas Central recibirá al sorprendente Estudiantes de Buenos Aires, uno de los líderes -junto a Atlanta- de la zona 1 y que logró hasta el momento el puntaje perfecto. El árbitro será Luis Lobo Medina y el partido irá televisado por la señal TyC Play.



En tanto a las 21.05, en el nuevo "Francisco Urbano", Morón será local ante Belgrano. Los del "Gallito" son escoltas de los punteros de la zona, en tanto que los "Piratas", tras un irregular comienzo, parecen comenzar a encontrar el rumbo luego del último triunfo como locales ante Barracas Central. El choque contará con arbitraje de Bruno Bocca y será televisado por la señal TyC Sports.



Un comienzo sorprendente de Estudiantes de Caseros que viene de ganarle a Agropecuario como local estará frente a las ilusiones de un Barracas que no quiere desaprovechar nada.