El sábado, el Atlético Madrid jugará ante Levante la última fecha de la Liga y marcará el fin de Antoine Griezmann como jugador Colchonero.

Así lo comunicó el jugador francés a través de un video en el cual aclaró los motivos de su salida y agradeció por el apoyo de los simpatizantes y de la institución.

"A la afición que siempre me ha dado mucho cariño, decirles que he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, de tener otros desafíos. Me ha costado tomar ese camino, pero es lo que siento y necesito. Quería agradecerles por todo el cariño que me han dado durante esos cinco años, donde gané mis primeras copas, mis primeros trofeos importantes con un club y la verdad fueron momentos increíbles que siempre recordaré",manifestó el campeón del mundo con Francia en el comienzo de su relato.

Griezmann levantó tres trofeos en el Atlético: la Supercopa de España en 2014, la Europa League y la Supercopa de Europa en 2018. Además disputó 253 partidos con la camiseta rojiblanca en los cuales marcó 133 goles y 50 asistencias.

"Muchas gracias por todo, los llevo en el corazón. Han sido cinco años increíbles. Dejé todo, disfruté mucho y he intentado ser un chico bueno con las fotos o los fotógrafos que me han pedido. Traté de dar alegrías a los que venían al Wanda Metropolitano o los aficionados, que son muchos, y van fuera de casa", agregó Antoine respecto a una de sus facetas que más recordarán los hinchas Colchoneros: la cómica. El francés siempre se mostró contento, celebró los goles con bailes divertidos e interactuó con las redes sociales en múltiples oportunidades.

"Solo agradecimiento a todos vosotros y hasta luego", cerró Griezmann, mientras los fanáticos del Atlético de Madrid ya sueñan con la vuelta del jugador que todavía no se fue, pero que sabe que su futuro cercano estará lejos del Wanda Metropolitano.