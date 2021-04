Juan Martín Guerrero, el joven surgido en Inca Huasi se encuentra desde hace un año formando parte del plantel de Boca Juniors, primero en Liga de Desarrollo y ahora nuevamente en Torneo Federal. Durante toda la semana que pasó, fue parte de los preseleccionados por Daniel Farabello y el jugador xeneize comentó su experiencia: "El tema de la Selección me tomó de sorpresa, porque al ser una categoría más grande era muy difícil que me llamaran".

Para Juan Martín esta diferencia de edad nunca fue un impedimento, siempre sus habilidades lo llevaron a jugar para categorías mayores, tanto en el Ñocaiko, como en San Juan Básquet o en la Selección Provincial, y dijo, "lo tomo como una experiencia más, fui a dejar todo. Y también a medirme con jugadores un año más grande que yo que están jugando Liga y que están en muy buen nivel".

Además de esta apreciación sobre su experiencia, contó cómo fueron sus días en el CeNARD junto a los otros 19 jugadores preseleccionados: "En la semana de la concentración entrenábamos en doble turno todos los días. Nos levantábamos, desayunábamos y nos íbamos a entrenar hasta las 12.30. En la tarde volvíamos a entrenar. Fue muy duro por que entrenábamos más de seis horas por día y eran entrenamientos muy fuertes".

El sanjuanino hizo también un balance de su rendimiento durante la concentración y explicó que "me sentí muy bien, me sentí mucho mejor de lo que esperaba. Me sentí al nivel de los otros 19 jugadores, sobre todo me sentí feliz y contento por lo que demostré esta semana".

Guerrero también habló sobre sus compañeros de Boca y expresó que "están en un muy buen nivel. Estos 20 jugadores que fuimos esta vez estamos en un nivel muy parejo".

Por último, el basquetbolista surgido en la cantera Inca Huasi sostuvo que "en Boca estoy perfecto, me dan todo lo que necesito. Además de darme todo lo que necesito para vivir, Boca es un lugar muy bueno para mi. Y con el pasar del tiempo me estoy sintiendo mucho mejor, me siento en un buen momento físicamente y tácticamente".